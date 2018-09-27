КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2х квартиру 89138984582
продам студию
продам студию
СРОЧНО!!!! Продам студию 89138984582
Продам 2-к на Попова
Продам 2-к на Песчаной 3
Продам 1ку Морская 29а 37м с/отд 89130110664
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Дренаж в Бердске: грунтовая вода медленно отступает из подвалов затопленных домов

За 9 млн рублей ушел с молотка паспорт Виктора Цоя

Изменит окончательно пенсионный закон Госдума 27 сентября

Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

«Бронзу» суперфинала «Гонки героев-2018» в Москве завоевала семья из Бердска

Глава СКР уволил подчиненных за прекращение дела о поджоге ребенка в Пензе

Правительство снизит смертность к 2024 году

В Таиланд и Турцию летят туристы из Новосибирска

На пикет к 25-летию расстрела Верховного Совета зовут коммунисты Бердска

Штрафы за недолив бензина введут для АЗС в России

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Изменит окончательно пенсионный закон Госдума 27 сентября

И тогда женщины пойдут на пенсию с 60 лет, а мужчины — с 65, как предложил президент Путин. Всего в Думу поступило более 300 поправок.

27.09.2018 Фото: ГД 4 коммент.
 
Изменит окончательно пенсионный закон Госдума 27 сентября

Третье окончательное чтение пенсионного закона пройдет 27 сентября

Госдума рассмотрит в четверг, 27 сентября, на пленарном заседании в третьем окончательном чтении правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства, который в том числе устанавливает поэтапное повышение пенсионного возраста.

В среду документ прошел второе чтение. Ключевым стало обсуждение поправок, которые были внесены президентом Владимиром Путиным. Их поддержали все думские фракции, включая КПРФ, которая признала, что эти коррективы улучшают правительственный вариант текста. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, инициативы президента объединили депутатский корпус, так как «целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров».

Тем не менее, коммунисты выступили против принятия самого проекта закона. В поддержку документа в целом проголосовали 326 парламентариев из зарегистрировавшихся в начале пленарного заседания, 59 выступили против, один депутат воздержался, передает ТАСС.

Поправки президента

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», президент предложил установить возраст выхода на пенсию на уровне 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Мужчины смогут выйти на пенсию с 65 лет. В настоящее время эта планка составляет 55 и 60 лет соответственно.

Согласно внесенным главой государства изменениям, сокращается общий стаж для досрочных пенсий: если в первом чтении он был 45 и 40 лет, то теперь 42 и 37. Помимо этого, предоставляется право досрочно выходить на пенсию для многодетных матерей в зависимости от числа детей, которых женщина родила и воспитала, а также предоставляется возможность досрочно (на полгода раньше) выйти на пенсию тем, кто достигнет пенсионного возраста в 2019 и 2020 годах. К числу президентских поправок также относится предложение отменить с 1 января так называемую заморозку для тех сельских жителей, кто 30 и более лет проживал на сельской территории и занимался сельским хозяйством.

Ряд одобренных палатой предложений внесли депутаты и сенаторы от «Единой России». Так, сохранены действующие нормы для получения накопительной пенсии — она будет выплачиваться в нынешнем пенсионном возрасте: с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Предоставляется и возможность единовременной выплаты.
Совершенствование пенсионного законодательства

Предложения по доработке правительственного текста исходили не только от депутатов Госдумы, но и от регионов, представителей бизнеса, общественных организаций и профсоюзов. Всего в Думу поступило более 300 поправок. Их сведением занималась специально созданная в Госдуме рабочая группа по совершенствованию пенсионного законодательства. Как заявил Володин, группа продолжит работу после принятия пенсионного пакета законов и будет «изучать правоприменительную практику, получая обратную связь от граждан, чтобы законы работали эффективно на результат».


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Дренаж в Бердске: грунтовая вода медленно отступает из подвалов затопленных домов За 9 млн рублей ушел с молотка паспорт Виктора Цоя Изменит окончательно пенсионный закон Госдума 27 сентября

(4) Комментариев

  1. Аноним

    Огромное «спасибо» мудрейшим за закон о предпенсионном возрасте.
    Теперь я точно знаю день когда меня уволят — за месяц до его наступления.

    Thumb up 2 Thumb down 2

  2. Поросёнок Пётр

    Спасибо нашему Президенту, Правительству и депутатам! Благодаря их самотверженной работе, не смотря на неблагоприятные международные обстоятельства, страна продолжает уверено и непоколебимо двигаться к светлому и счастливому будущему *BRAVO*
    И как гласит статья №7 Конституции РФ.
    1. Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 8)

    Thumb up 1 Thumb down 2

  3. Аноним

    Простите, а зачем все эти 300 поправок то собирали, если ГД проигнорила их все!?

    Thumb up 1 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика