Изменит окончательно пенсионный закон Госдума 27 сентября

Госдума рассмотрит в четверг, 27 сентября, на пленарном заседании в третьем окончательном чтении правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства, который в том числе устанавливает поэтапное повышение пенсионного возраста.

В среду документ прошел второе чтение. Ключевым стало обсуждение поправок, которые были внесены президентом Владимиром Путиным. Их поддержали все думские фракции, включая КПРФ, которая признала, что эти коррективы улучшают правительственный вариант текста. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, инициативы президента объединили депутатский корпус, так как «целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров».

Тем не менее, коммунисты выступили против принятия самого проекта закона. В поддержку документа в целом проголосовали 326 парламентариев из зарегистрировавшихся в начале пленарного заседания, 59 выступили против, один депутат воздержался, передает ТАСС.

Поправки президента

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», президент предложил установить возраст выхода на пенсию на уровне 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Мужчины смогут выйти на пенсию с 65 лет. В настоящее время эта планка составляет 55 и 60 лет соответственно.

Согласно внесенным главой государства изменениям, сокращается общий стаж для досрочных пенсий: если в первом чтении он был 45 и 40 лет, то теперь 42 и 37. Помимо этого, предоставляется право досрочно выходить на пенсию для многодетных матерей в зависимости от числа детей, которых женщина родила и воспитала, а также предоставляется возможность досрочно (на полгода раньше) выйти на пенсию тем, кто достигнет пенсионного возраста в 2019 и 2020 годах. К числу президентских поправок также относится предложение отменить с 1 января так называемую заморозку для тех сельских жителей, кто 30 и более лет проживал на сельской территории и занимался сельским хозяйством.

Ряд одобренных палатой предложений внесли депутаты и сенаторы от «Единой России». Так, сохранены действующие нормы для получения накопительной пенсии — она будет выплачиваться в нынешнем пенсионном возрасте: с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Предоставляется и возможность единовременной выплаты.

Совершенствование пенсионного законодательства

Предложения по доработке правительственного текста исходили не только от депутатов Госдумы, но и от регионов, представителей бизнеса, общественных организаций и профсоюзов. Всего в Думу поступило более 300 поправок. Их сведением занималась специально созданная в Госдуме рабочая группа по совершенствованию пенсионного законодательства. Как заявил Володин, группа продолжит работу после принятия пенсионного пакета законов и будет «изучать правоприменительную практику, получая обратную связь от граждан, чтобы законы работали эффективно на результат».