«Развитие технолгий России вполне на мировом уровне!»

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Научно-технический потенциал и компетенции российских компаний в области цифрового телевидения.

С 12 по 18 сентября в Амстердаме проходила выставка и конференция IBC2018 – важнейший ежегодный деловой форум для мировой вещательной отрасли. В выставочной части мероприятия на себя обратил внимание объединенный стенд «Экспортный центр. Made in Russia», на котором были представлены 12 российских компаний. В их число вошли: ООО «Винтера ТВ», ЗАО «Трактъ», ООО «НПО «Перспектива», ООО «Азимут Софт», ООО «СофтЛаб-НСК», ООО «Окно ТВ», ООО «Видау системс» и другие компании из России.

http://www.telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/article/rossiyskie-kompanii-na-ibc2018/

Не все так плохо: развитие собственных технологий вполне на мировом уровне.

Успехов и дальнейшего развития!