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Развитие технолгий России вполне на мировом уровне!

Успехов и дальнейшего развития!

27.09.2018 16 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Патриот:

Научно-технический потенциал и компетенции российских компаний в области цифрового телевидения.

С 12 по 18 сентября в Амстердаме проходила выставка и конференция IBC2018 – важнейший ежегодный деловой форум для мировой вещательной отрасли. В выставочной части мероприятия на себя обратил внимание объединенный стенд «Экспортный центр. Made in Russia», на котором были представлены 12 российских компаний. В их число вошли: ООО «Винтера ТВ», ЗАО «Трактъ», ООО «НПО «Перспектива», ООО «Азимут Софт», ООО «СофтЛаб-НСК», ООО «Окно ТВ», ООО «Видау системс» и другие компании из России.

http://www.telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/article/rossiyskie-kompanii-na-ibc2018/

Не все так плохо: развитие собственных технологий вполне на мировом уровне.
Успехов и дальнейшего развития!


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(16) Комментариев

  1. Аноним

    «Made in Russia», на котором были представлены 12 российских компаний. »

    Так всё таки: аж 12 предприятий или всего 12???

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    • Патриот

      12 тех, о которых вы наверное и не слышали, а они вполне успешно торгуют в западных странах и они про них знают!

      Много или мало — не знаю.
      А вот то что есть — факт и меня радует (в отличие от вас наверное)

      Thumb up 1 Thumb down 2

      • Аноним

        «Снизилась зарплата у жителей Бердска
        За месяц средняя зарплата в Новосибирской области уменьшилась на 105 рублей. Самые высокие заработки статистики увидели в Красноярском крае.»

        Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/09/27/378176-snizilas-zarplata-u-zhitelej-berdska

        Если у работяг убыло , значит у барыг прибыло? Правильно?
        Научите о мудрейший, как тут радоваться???

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  2. Аноним

    Назовите один-два бренда российских которые знают во всём мире в производстве одежды обуви телевизоров холодильников экскаваторов комбайнов и др техники!

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  3. Аноним

    «Развитие технолгий России вполне на мировом уровне!»

    С января 2019 года Россия полностью перейдет на цифровое ТВ!!!

    Если к началу реализации ФЦП в 2009 году 44 процента жителей страны могли смотреть не более 4 телеканалов, а около 25 процентов населения – только 1-2 телеканала, то после перехода на «цифру» 98,4 процента наших граждан смогут бесплатно принимать в эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и 3 радиоканала в цифровом качестве. Такое количество каналов сопоставимо с тем, что сейчас доступно только в платных пакетах.

    В то время, когда в Люксембурге и Нидерландах впервые полностью перешли на «цифру» (в 2006 году)…….. :-[

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  4. Поросёнок Пётр

    Когда-то SoftLab-NSK занимались компьютерными играми и прославились на весь мир симулятором «Дальнобойщики», но, после Дальнобойщики 3: Покорение Америки, с играми завязали.

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  5. Аноним

    Доля инновационных компаний в России составляет менее 1%; на 10 тысяч работников приходится лишь 1 промышленный робот против 531 в Южной Корее, 176 — в
    США и 49 — в Китае, подсчитали в Boston Consulting Group.
    Хотя страна остро нуждается в квалифицированных кадрах, почти 80% трудоспособного населения не имеют навыков и компетенций для работы на современных рынках, отмечают в BCG. Те же, кто компетентен, готовы уехать на Запад при первой возможности. Работать за рубежом хотели бы 50% российских ученых, 52% топ-менеджеров, 54% IT-cпециалистов и 49% работников инженерных специальностей.
    Ежегодно из страны уезжают 100 тысяч человек, из которых 70% — это «интеллектуальная миграция», высококвалифицированные специалисты, подсчитали в РАНХиГС.
    По итогам 2017 года финансирование науки было урезано до минимума за 10 лет, до 377,9 млрд рублей. Это втрое меньше, чем государство тратит на обеспечение аппарата чиновников и органов госвласти (1,2 трлн рублей) и в 13 раз меньше расходов на армию и полицию (почти 5 трлн рублей). (c)
    о каком «прорыве» технологий тут можно говорить?

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  6. АнтиЯ

    Из китайских комплектующих, однако живем… А может перед тем как начнем радоваться посчитаем сколько наукоемких и производственных площадок уничтожено? Но Патриотам же невдомек, им НГТУ показал «движущуюся» коляску (как наивысшее достижение анженерной мысли и вот уже ура- прогресс…. А Рыжий со своими Нано, а Ростех, который адаптирует «чужие идеи» и разработки под себя и вешает ярлык маде ин Рашка…..

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    • Аноним

      «посчитаем сколько наукоемких и производственных площадок уничтожено?»

      Где они уничтожены то, когда вот вот только создаются??

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      • Аноним

        «Где они уничтожены то, когда вот вот только создаются??»

        Создается ощущение , что вы год назад приехали в страну , не в чем не разобрались, но уже уверены, что во всем правы.

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