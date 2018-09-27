«Развитие технолгий России вполне на мировом уровне!»

Дренаж в Бердске: грунтовая вода медленно отступает из подвалов затопленных домов
За 9 млн рублей ушел с молотка паспорт Виктора Цоя
Изменит окончательно пенсионный закон Госдума 27 сентября
Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
«Бронзу» суперфинала «Гонки героев-2018» в Москве завоевала семья из Бердска
Глава СКР уволил подчиненных за прекращение дела о поджоге ребенка в Пензе
Правительство снизит смертность к 2024 году
В Таиланд и Турцию летят туристы из Новосибирска
На пикет к 25-летию расстрела Верховного Совета зовут коммунисты Бердска
«Made in Russia», на котором были представлены 12 российских компаний. »
Так всё таки: аж 12 предприятий или всего 12???
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12 тех, о которых вы наверное и не слышали, а они вполне успешно торгуют в западных странах и они про них знают!
Много или мало — не знаю.
А вот то что есть — факт и меня радует (в отличие от вас наверное)
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«Снизилась зарплата у жителей Бердска
За месяц средняя зарплата в Новосибирской области уменьшилась на 105 рублей. Самые высокие заработки статистики увидели в Красноярском крае.»
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/09/27/378176-snizilas-zarplata-u-zhitelej-berdska
Если у работяг убыло , значит у барыг прибыло? Правильно?
Научите о мудрейший, как тут радоваться???
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Назовите один-два бренда российских которые знают во всём мире в производстве одежды обуви телевизоров холодильников экскаваторов комбайнов и др техники!
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Холодильник: БИРЮСА
Комбайны: НИВА
Др. техника — другие марки и производители
А вообще: «вам интересно — вы и ищите» — так вроде у либерастов принято?
Для информации и затравки:
— российская косметика https://retailer.ru/made-in-russia-kakie-rossijskie-tovary-polzujutsja-populjarnostju-za-rubezhom/
— одежда и обувь https://biz360.ru/materials/itogi-biznes-goda-kak-dela-u-proizvoditeley-i-prodavtsov-odezhdy-i-obuvi/
— детская одежда и обувь http://rdt-info.ru/2018032813763/pochemu-rossiyskie-marki-detskoy-odezhdy-i-obuvi-vyhodyat-na-zarubezhnye-rynki.html
Аноним, а чем недовольны то? Да, оказывается есть наши технологические компании которые имеют неплохие позиции на мировых рынках.
Или этим и недовольны и хотели бы чтобы все плохо было?
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Вы лучше подумайте как взвоют те у кого нет dvb-t2 в 2019 году??? У кого кабельного нет.
Как цена за 10 долларовый блок взлетит до небес у ушлых барыг! За 40 долларов за счастье будет урвать!
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А интернет магазины закроют чтоли?
При нынешней торговли от жадности конкретных барыг мало что изменится — слишком большой рынок и масса предложений.
Да и если вдруг не в курсе: уж лет 10 как на телеках всех есть DVB Т и Т2….
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зачем нужен dvbT?
Т2-то понятно, а смысл в DVB-T, если вещание в нём не ведётся с 2012 года?
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«Развитие технолгий России вполне на мировом уровне!»
С января 2019 года Россия полностью перейдет на цифровое ТВ!!!
Если к началу реализации ФЦП в 2009 году 44 процента жителей страны могли смотреть не более 4 телеканалов, а около 25 процентов населения – только 1-2 телеканала, то после перехода на «цифру» 98,4 процента наших граждан смогут бесплатно принимать в эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и 3 радиоканала в цифровом качестве. Такое количество каналов сопоставимо с тем, что сейчас доступно только в платных пакетах.
В то время, когда в Люксембурге и Нидерландах впервые полностью перешли на «цифру» (в 2006 году)……..
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Когда-то SoftLab-NSK занимались компьютерными играми и прославились на весь мир симулятором «Дальнобойщики», но, после Дальнобойщики 3: Покорение Америки, с играми завязали.
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Доля инновационных компаний в России составляет менее 1%; на 10 тысяч работников приходится лишь 1 промышленный робот против 531 в Южной Корее, 176 — в
США и 49 — в Китае, подсчитали в Boston Consulting Group.
Хотя страна остро нуждается в квалифицированных кадрах, почти 80% трудоспособного населения не имеют навыков и компетенций для работы на современных рынках, отмечают в BCG. Те же, кто компетентен, готовы уехать на Запад при первой возможности. Работать за рубежом хотели бы 50% российских ученых, 52% топ-менеджеров, 54% IT-cпециалистов и 49% работников инженерных специальностей.
Ежегодно из страны уезжают 100 тысяч человек, из которых 70% — это «интеллектуальная миграция», высококвалифицированные специалисты, подсчитали в РАНХиГС.
По итогам 2017 года финансирование науки было урезано до минимума за 10 лет, до 377,9 млрд рублей. Это втрое меньше, чем государство тратит на обеспечение аппарата чиновников и органов госвласти (1,2 трлн рублей) и в 13 раз меньше расходов на армию и полицию (почти 5 трлн рублей). (c)
о каком «прорыве» технологий тут можно говорить?
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Из китайских комплектующих, однако живем… А может перед тем как начнем радоваться посчитаем сколько наукоемких и производственных площадок уничтожено? Но Патриотам же невдомек, им НГТУ показал «движущуюся» коляску (как наивысшее достижение анженерной мысли и вот уже ура- прогресс…. А Рыжий со своими Нано, а Ростех, который адаптирует «чужие идеи» и разработки под себя и вешает ярлык маде ин Рашка…..
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«посчитаем сколько наукоемких и производственных площадок уничтожено?»
Где они уничтожены то, когда вот вот только создаются??
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«Где они уничтожены то, когда вот вот только создаются??»
Создается ощущение , что вы год назад приехали в страну , не в чем не разобрались, но уже уверены, что во всем правы.
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