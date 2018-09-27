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Порошенко и Трамп сфотографировались в одинаковых костюмах

Двое из ларца: в Сети высмеяли дресс-код президентов Украины и США на фото с женами.(ФОТО)

27.09.2018 Фото: inform-ua.info Один комментарий
 
Порошенко и Трамп сфотографировались в одинаковых костюмах

Пользователи соцсетей высмеяли фотографию Петра Порошенко с Дональдом Трампом и их женами Мариной и Меланьей, которую выложил в Twitter пресс-секретарь украинского президента Станислав Цеголко.

«Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров», — написал он.

Многим комментаторам фото показалось смешным.

«Я бы сказал, что дресс-код из одного гардероба. Вот только кто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа», — отметил @jurgen22061980.

«Вы еще цветом трусов не пробовали единство показать? Придется,» — написала @VanillaVanill. «Четыреста тысяч долларов-то не пришлось за фото платить?» — поинтересовался @sergeimedyants1. Ранее СМИ писали, что за организацию встречи Порошенко с Трампом в июне 2017 года украинская сторона заплатила американским лоббистам именно такую сумму.

Кто-то даже заподозрил пресс-службу украинского лидера в использовании фоторедактора, так как Порошенко кажется на фото крупнее Трампа. При этом президент США на 11 сантиметров выше своего украинского коллеги. Впрочем, в комментариях указали, что такой эффект получился из-за того, что Порошенко стоит ближе к фотографу.

Однако, некоторые пользователи утверждают, что это якобы фотошоп и оригинал выглядит так:

Порошенко и Трамп сфотографировались в одинаковых костюмах

 

 

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    А нам то сибиряком чего от этого?

    Thumb up 2 Thumb down 1

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