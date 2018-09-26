Санкционный сыр с плесенью за 2800 рублей кг уничтожили в Новосибирске

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Наверное, это был единственный настоящий сыр на всём Центральном рынке Правильно, нечего к хорошим продуктам привыкать, тем более за такую цену, дави не жалей!
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Что то меня лично прямо безумно бесит уничтожение продуктов !
А цена у него такая, потому что настоящий
Но, разве это нормально , что настоящий сыр сейчас по такой цене?
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Нормальные россияне должны питаться хамоном в месте его производства. А остальные пусть жиробелковым продуктом давятся по месту постоянного пребывания.
Кто чего достоин, то то и имеет.
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«Нормальные россияне должны питаться хамоном в месте его производства.»
Хамо́н (исп. jamón — окорок) — испанский национальный деликатес, сыровяленый свиной окорок.
Нормальные это кто?
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2050 год, дедушка рассказывает внуку:
— …а жратвы при Путине было так много, что лишнее приходилось давить бульдозерами!
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Лучше бы поддельный сыр от местных производителей уничтожали с таким усердием, а то людям неизвестно что продают в магазинах под названием сыр.
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