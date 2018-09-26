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Санкционный сыр с плесенью за 2800 рублей кг уничтожили в Новосибирске

На новосибирском Центральном рынке продавался запрещенный сыр из Германии. Кроме того, под бульдозер пошли полторы тонны польских яблок.

26.09.2018 Фото: Новосибирской таможни 6 коммент.
 
Санкционный сыр с плесенью за 2800 рублей кг уничтожили в Новосибирске
Таможенники вместе с сотрудниками областного Россельхознадзора 25 сентября провели рейд, в ходе которого нашли на Центральном рынке запрещенный в продаже сыр.

«Сотрудники таможни изъяли с прилавка «санкционный» сыр торговой марки «Дорблю» весом 1,8 кг, страной происхождения которого является Германия. Сыр был изъят и уничтожен сотрудниками Россельхознадроза в присутствии должностных лиц Новосибирской таможни», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В таможне отметили, что это уже четвертая партия «санкционной» продукции, выявленная инспекторами в 2018 году.

До этого были три попытки ввоза запрещенных продуктов общим весом 386 килограммов. Таможенники не пропустили киви из Италии, яблоки из Польши, груши из Нидерландов, а также мясо птицы из США.

«Еще 1,5 тонны запрещенных к ввозу в Россию товаров, основную часть которого составили польские яблоки, были уничтожены после того, как их обнаружили в продаже в городе во время рейда», — рассказали в ведомстве.


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(6) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Наверное, это был единственный настоящий сыр на всём Центральном рынке ;) Правильно, нечего к хорошим продуктам привыкать, тем более за такую цену, дави не жалей! *DANCE*

    Thumb up 6 Thumb down 1

  2. Аноним

    Что то меня лично прямо безумно бесит уничтожение продуктов !
    А цена у него такая, потому что настоящий
    Но, разве это нормально , что настоящий сыр сейчас по такой цене?

    Thumb up 4 Thumb down 1

  3. Аноним

    Нормальные россияне должны питаться хамоном в месте его производства. А остальные пусть жиробелковым продуктом давятся по месту постоянного пребывания.

    Кто чего достоин, то то и имеет.

    Thumb up 3 Thumb down 3

    • Аноним

      «Нормальные россияне должны питаться хамоном в месте его производства.»

      Хамо́н (исп. jamón — окорок) — испанский национальный деликатес, сыровяленый свиной окорок.
      Нормальные это кто?

      Thumb up 2 Thumb down 0

  4. Аноним

    2050 год, дедушка рассказывает внуку:
    — …а жратвы при Путине было так много, что лишнее приходилось давить бульдозерами! *CRAZY*

    Thumb up 1 Thumb down 1

  5. Аноним

    Лучше бы поддельный сыр от местных производителей уничтожали с таким усердием, а то людям неизвестно что продают в магазинах под названием сыр.

    Thumb up 0 Thumb down 0

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