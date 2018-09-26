Санкционный сыр с плесенью за 2800 рублей кг уничтожили в Новосибирске

Таможенники вместе с сотрудниками областного Россельхознадзора 25 сентября провели рейд, в ходе которого нашли на Центральном рынке запрещенный в продаже сыр.

«Сотрудники таможни изъяли с прилавка «санкционный» сыр торговой марки «Дорблю» весом 1,8 кг, страной происхождения которого является Германия. Сыр был изъят и уничтожен сотрудниками Россельхознадроза в присутствии должностных лиц Новосибирской таможни», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В таможне отметили, что это уже четвертая партия «санкционной» продукции, выявленная инспекторами в 2018 году.

До этого были три попытки ввоза запрещенных продуктов общим весом 386 килограммов. Таможенники не пропустили киви из Италии, яблоки из Польши, груши из Нидерландов, а также мясо птицы из США.

«Еще 1,5 тонны запрещенных к ввозу в Россию товаров, основную часть которого составили польские яблоки, были уничтожены после того, как их обнаружили в продаже в городе во время рейда», — рассказали в ведомстве.