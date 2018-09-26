Отличать фальшивые деньги научат бизнесменов Бердска

В четверг, 27 сентября, состоится семинар для предпринимателей Бердска по некоторым вопросам ведения предпринимательской деятельности, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

По итогам проведения круглого стола при главе города, прошедшего еще в мае, по просьбе бизнес-сообщества Бердска в администрации ежемесячно проводятся обучающие семинары для представителей бизнеса.

27 сентября на семинаре обсудят государственные и муниципальные услуги в центре «Мои документы» для бердских бизнесменов и научат, как отличить настоящие деньги.

Семинар начнется в 13.15 в конференц-зал администрации Бердска (ул. Горького, 9, 3 этаж). Подтвердить участие можно по телефонам 3-08-00, 2-00-26.