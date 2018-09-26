Пособия на детей хотят выплачивать до трех лет
Склад наркотиков накрыли полицейские в дачном домике под Бердском
Скончался 50-летний мужчина при просушке погреба в Новосибирске
За долги по налогам запретили выезжать за границу 1400 жителям Новосибирской области
Требует ремонта квартиры за счет УК жительница бывшего общежития в Бердске
16 литров вина выпивал житель СССР, россияне пьют 3,5 литра в год
Взорвать самолет угрожал мечтавший лететь бизнес-классом пассажир рейса из Новосибирска
Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мерзнут жители элитных квартир в «Изумрудном» городке Бердска
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