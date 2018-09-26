Взорвать самолет угрожал мечтавший лететь бизнес-классом пассажир рейса из Новосибирска

Пассажир авиарейса Новосибирск — Баку угрожал взорвать самолет, после того как его отказались пересадить в бизнес-класс, возбуждено уголовное дело о лжетерроризме, сообщили сегодня, 26 сентября, в сибирском управлении МВД на транспорте.

Как рассказали в ведомстве, накануне в дежурную часть линейного отдела МВД России в новосибирском аэропорту «Толмачево» поступила информация о том, что один из пассажиров заявил об угрозе взрыва.

-Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что 51-летний житель Красноярска потребовал пересадить его из экономического в бизнес-класс. Экипаж ответил отказом. В ответ мужчина заявил о наличии у него бомбы и угрожал взорвать самолет, — рассказали в полицейском ведомстве.

Пассажиров сразу эвакуировали, а самолет, пассажиров и их багаж обследовали еще раз. Взрывчатых веществ и устройств не было обнаружено, и самолет вылетел в Баку.

Мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Толмачево». В настоящее время в отношении пассажира возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.