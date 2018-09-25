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Уголовку для работодателей за отказ принять на работу предпенсионера ввела Госдума

Закон предусматривает штраф 200 тыс. рублей или 360 часов обязательных работ. Под предпенсионным возрастом понимается период до 5 лет перед выходом на пенсию.

25.09.2018 Фото: pixabay 3 коммент.
 
 

Уголовку для работодателей за отказ принять на работу предпенсионера ввела Госдума

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве гражданам предпенсионного возраста.

Законопроект предусматривает уголовное наказание за отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста. Это будет караться штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами до 360 часов.

Под предпенсионным возрастом понимается период до пяти лет перед выходом на пенсию.

В пояснительной записке к документу говорится, что он направлен на достижение целевых показателей Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, в том числе ее сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости.

Как отмечал спикер Вячеслав Володин, Госдуме необходимо «сделать все, чтобы человек труда, гражданин предпенсионного возраста был защищен».

Ко второму чтению к президентскому проекту поступили три поправки, все они были отклонены.

Изменения пенсионной системы

В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако в конце августа Владимир Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.
В частности, возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет вместо предложенных ранее 63. Также многодетные матери смогут выходить на пенсию досрочно, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера сохранятся. Кроме того, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста необходимо повысить, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет — для женщин, его установили десятки лет назад. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.

Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Все пойдут заявления в госкомпании писать о приеме на работу ;)

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  2. Аноним

    Володин наш защитник ;) сначала украсть пять лет, а потом делать вид, что о народе думает :-!

    Thumb up 7 Thumb down 0

  3. Аноним

    Все предпенсионеры на работу в Гаспром!
    И пусть попробуют не принять!

    Thumb up 6 Thumb down 0

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