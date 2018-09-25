Инструкция: как досрочно погасить кредит

Очень нестандартное решение приняла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда проверила жалобу заемщицы на поведение банка. Обычно на действия кредитного учреждения жалуются должники. Но в этом случае ситуация была прямо противоположной. Проблемы у дисциплинированной заявительницы появились, когда она досрочно вернула кредит банку. Как правило, высокая судебная инстанция, проверяя решение своих региональных коллег, находит и анализирует их ошибки, а потом требует их исправления.

Но на этот раз Верховный суд ответил заявительнице, что суды на месте приняли совершенно законное решение. И объяснил, как правильно применять нормы закона в данном случае.

Все началось в Саратове, куда в районный суд пришла гражданка и принесла иск к местному банку. В иске была просьба признать кредитный договор, который она заключила с банком, исполненным. А еще дама попросила взыскать с банка свои моральные страдания в размере 50 тысяч рублей и расходы на услуги представителя в размере 16 тысяч рублей.

Заемщик может досрочно вернуть кредит, уведомив об этом кредитора не менее чем за тридцать дней

В зале заседания гражданка рассказала, что попросила у банка кредит на неотложные нужды в размере трехсот тысяч рублей.

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Банк кредит одобрил, в договоре было сказано, что срок возврата кредита запланирован через четыре года. Но житейские обстоятельства сложились так, что спустя месяц заемщица обратилась в банк и заявила, что готова полностью и досрочно погасить кредит. В тот же день она получила справку, что ее непогашенная задолженность составляет 297 696,29 рубля. Женщина тут же внесла эту сумму на открытый на ее имя счет. О том, что у нее долгов нет, гражданке, по ее словам, заявил сотрудник банка по телефону «горячей линии».

Прошло два года, и вдруг банк напомнил о себе: бывшей клиентке позвонили и заявили, что у нее долг перед банком 170 тысяч рублей. Платить женщина отказалась и пошла в суд с иском к банку. Суд с требованиями гражданки не согласился. Саратовский областной суд посчитал решение райсуда законным. Тогда истица дошла до Верховного суда с требованием отменить решение саратовских судей.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ ее жалобу проверила и заявила, что «не находит оснований для отмены» и «нарушений норм права судами не допущено».

Анализируя спор, Верховный суд сослался на 810-ю статью Гражданского кодекса. В этой статье сказано, что заемщик обязан возвратить полученную сумму в срок и в порядке, который предусмотрен договором займа. Если срок возврата договором не установлен, сумма займа должна быть возвращена в течение 30 дней, начиная со дня предъявления требования об этом. Если договором не предусмотрен какой-то другой порядок, то сумма займа считается возвращенной в тот момент, когда деньги передали на руки сотруднику банка или зачислили на банковский счет.

В Законе «О потребительском кредите (займе)» (статья 11) сказано дословно следующее. Заемщик имеет право досрочно вернуть кредитору всю сумму полученного кредита или его часть, уведомив об этом кредитора способом, установленным договором займа «не менее чем за тридцать календарных дней до дня возврата кредита». Если более короткий срок не определен договором.

В случае досрочного возврата всей суммы кредита или его части заемщик обязан уплатить кредитору проценты по договору на возвращаемую сумму кредита, включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы.

Вот что установил районный суд. Между истицей и банком был заключен кредитный договор на 300 тысяч рублей под 33,16 процента годовых. В тот же день дама заключила договор банковского счета, по которому ей открыли счет.

По условиям договора допускалось досрочное погашение кредита либо в полном объеме, либо частично. В одном из пунктов договора сказано, что при желании клиента досрочно погасить кредит в любой день, но не в дату ежемесячного платежа, клиент должен написать банку заявление не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемого погашения.

Если клиент хочет погасить кредит в одну из дат регулярных платежей, то должен к дню очередного платежа не только подготовить заявление, но и «обеспечить на счете сумму, достаточную для погашения».

В Гражданском кодексе РФ (статья 408) сказано дословно следующее: «обязательство прекращается в результате надлежащего исполнения». В нашем случае суд установил, что гражданка обратилась в банк и запросила справку о текущей задолженности «без учета процентов на предполагаемую дату возврата кредита». В итоге внесенных денег оказалось недостаточно для досрочного погашения долга. Исходя из этого, райсуд посчитал, что нет оснований для признания кредитного договора исполненным. Областной суд не возражал. Верховный суд заявил, что полностью согласен с таким выводом своих коллег.

Источник: РГ