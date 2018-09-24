Бессонная ночь, или кошмар на улице Первомайской

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А днем люди должны ездить по дорогам, а не стоять в пробках, опаздывая на работу, потому что идут дорожные работы.
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Если бы РФ была не нищей страной, то тогда можно было бы днём перекрыть одну дорогу, а трафик пустить по резервной.
Но в связи с многолетней точечной застройкой районов и перенаселённостью, с финансированием двух войн, с компенсацией олигархам и т. д. и т. п. и как следствием нищенским финансированием инфраструктуры страны и ещё и с огромными распилами на дорожном строительстве, никаких резервов в РФ уже нет.
Поэтому если перекрыть днём одну более или менее центральную дорогу, то весь город встанет в пробках. Опыт есть. И тогда ругается не один дом, а полгорода. Поэтому делают в то время, когда пробка не образуется.
Скажем спасибо строителям хотя бы на этом.
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Мэм! А ничего, что во всём мире большинство дорожно-восстановительных мероприятий проводится именно ночью, чтоб по-утру Вам было удобнее, без пробок, из-за дорожной техники не проезжей части ( в Бердске её почему-то упорно называют «дорога») проехать к месту службы? Это мировая практика. И то, что она, наконец-то, дошла до Бердска, должно вызывать радость. Подумайте над этим, Яна. И, может вдальнейшем, Вы измените своё отношение к подобным мероприятиям….
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