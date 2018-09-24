Бессонная ночь, или кошмар на улице Первомайской

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаДобрый день. Вчера с 23 часов ночи до утра, проводились строительные дорожные работы по ул. Первомайская, на повороте с ул. Ленина по направлению школы №1.Люди не спали, стоял такой грохот…Возможно, эту новость мы не знаем, что в ночные часы появились новые стандарты работы по ремонту дорог?Очень хочется обратить внимание власти на то, что ночью люди должны спать. В тишине. Хотя бы, в относительной.Кому пришло в голову заниматься спилом дорожного покрытия ночью?