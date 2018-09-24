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Бессонная ночь, или кошмар на улице Первомайской

Кому пришло в голову заниматься спилом дорожного покрытия ночью?

24.09.2018 3 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Яна:
Добрый день. Вчера с 23 часов ночи до утра, проводились строительные дорожные работы по ул. Первомайская, на повороте с ул. Ленина по направлению школы №1.
Люди не спали, стоял такой грохот…
Возможно, эту новость мы не знаем, что в ночные часы появились новые стандарты работы по ремонту дорог?
Очень хочется обратить внимание власти на то, что ночью люди должны спать. В тишине. Хотя бы, в относительной.
Кому пришло в голову заниматься спилом дорожного покрытия ночью?


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    А днем люди должны ездить по дорогам, а не стоять в пробках, опаздывая на работу, потому что идут дорожные работы.

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  2. Аноним

    Если бы РФ была не нищей страной, то тогда можно было бы днём перекрыть одну дорогу, а трафик пустить по резервной.

    Но в связи с многолетней точечной застройкой районов и перенаселённостью, с финансированием двух войн, с компенсацией олигархам и т. д. и т. п. и как следствием нищенским финансированием инфраструктуры страны и ещё и с огромными распилами на дорожном строительстве, никаких резервов в РФ уже нет.

    Поэтому если перекрыть днём одну более или менее центральную дорогу, то весь город встанет в пробках. Опыт есть. И тогда ругается не один дом, а полгорода. Поэтому делают в то время, когда пробка не образуется.

    Скажем спасибо строителям хотя бы на этом.

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  3. Alex

    Мэм! А ничего, что во всём мире большинство дорожно-восстановительных мероприятий проводится именно ночью, чтоб по-утру Вам было удобнее, без пробок, из-за дорожной техники не проезжей части ( в Бердске её почему-то упорно называют «дорога») проехать к месту службы? Это мировая практика. И то, что она, наконец-то, дошла до Бердска, должно вызывать радость. Подумайте над этим, Яна. И, может вдальнейшем, Вы измените своё отношение к подобным мероприятиям….

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