Фоторужье и первые снимки купцов можно увидеть в музее Бердска

Первый фотограф Бердска

В двух залах бердского историко-художественного музея проходит выставка «Исторический фотосалон». В одном зале представлена коллекция фототехники и принадлежностей, в другом рассказывается об истории фотографии.

Более 200 экспонатов рассказывают о первых фотосалонах и первых снимках.

— Начало 20 века было ознаменовано настоящим фотографическим бумом. Благодаря техническим новинкам и росту числа фотоателье, снизились цены на фотографии. По словам очевидцев, в 1910 году, в районе Невского проспекта в северной столице в фотоателье выстраивались очереди. В 1913-м только в Петербурге по адресной книге значилось более 150 фотомастеров. В Бердске в 1907 году был всего лишь один фотограф — мещанин Александр Третьяков, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» хранитель фондов бердского историко-художественного музея Наталия Шапенкова.

Дорогое удовольствие

Юрий Барашков в книге «Ностальгия по деревянному городу»

рассказывающей об Архангельске писал: «Из всех искусств более всего любили фотографию. Позировать перед объективом было событием, и уж, конечно, никто не хотел отстать от других. Групповые портреты, сделанные на увеселительных сборищах, карточки для семейных альбомов — молодые парочки, бабушки и дедушки, «ангелочки», умершие еще в младенчестве, — все эти старые фото в чем-то сродни народному искусству. Тарифы в студиях были по тем временам огромные — до трех рублей за портрет, и еще беднягам-клиентам приходилось за свои деньги выносить настоящую пытку: дав покрыть себе лицо толстым слоем белой пудры, неподвижно сидеть перед камерой минимум 20 минут».

Цены среднестатистической фотографии в Санкт-Петербурге в 1905-1910 годах доходили до 7 рублей.

Фотораритеты

Один из раритетов выставки — семейная реликвия Владимира Карпенко фотоаппарат «Фотокор-I ». Поражает прекрасная сохранность экспоната. А ведь он был произведен в 1930 году на Ленинградском оптико-механическом заводе. Фотоаппарат был приобретен бердчанином Михаилом Цырулевым, примерно в 1958 году на бердском рынке. После его смерти в 2010 году был передан его женой Владимиру Карпенко. К фотоаппарату прилагаются пластины, фотопленка, фотобумага и футляр.

Интересна коллекция фотоаппаратов марки «ФЭД». В народе их называли непробиваемыми. Первый малоформатный фотоаппарат «ФЭД» появился в СССР в 1934 году. По мнению Наталии Федоровны, история его создания заслуживает особого внимания. Производство сложной фототехники доверили воспитанникам детской трудовой коммуны имени Дзержинского.

Активную помощь молодому поколению оказывали лучшие специалисты заводов и научных институтов страны. В итоге, в коммуну привезли последнюю модель немецкой Leica II. Ребята разобрали ее на мельчайшие детали, а затем собрали заново, немного усовершенствовали, сделав более удобную конструкцию. Сняв заднюю крышку, пленку зарядить сможет даже начинающий фотолюбитель и назвали свое творение «ФЭД». Аббревиатура расшифровывается просто: Феликс Эдмундович Дзержинский.

В годы Великой Отечественной войны этот завод был эвакуирован в Бердск и в этот период ограниченное количество ««ФЭДов» было выпущено в нашем городе.

Особенный интерес у нынешних молодых посетителей вызывают фотоувеличители. Сейчас, в век цифровой техники, сложно представить, насколько раньше был трудоемким процесс изготовления фотографии.

После фотосъемки нужно было проявить снимки в темной комнате, затем высушить, развесив их на веревке, закрепив на прищепках. Самый старые фотоувеличители 1954 года — портативные.

Впервые в Бердске представлен фотоснайпер. Глядя на него вспоминаются «Каникулы в Простоквашино». Фоторужье обладает прекрасными увеличительными способностями и идеально подходило для съемки зверей и птиц.

Поразительное качество столетних фото

— Когда начинаешь разбирать альбомы и просто просматривать отдельные старые фото, диву даешься: им больше 100 лет, но насколько качественно они сделаны и благодаря этому так прекрасно сохранились. Качество бумаги, само паспорту вызывает искренне восхищение. На оборотной стороне фотограф рекламировал месторасположение салона, указывал свои награды в фотовыставках, которые не менее интересны, чем изображение. Просматривала снимки, и мне стало интересно узнать, что это за фотографы и как сложилась их судьба, откуда они, насколько они были известны в свое время и в своем городе. В итоге получилась выставка, собранная из фото бердчан в разные годы и разных городах, — призналась экскурсовод.

Как отмечает Наталия Шапенкова, когда мы говорим о бердчанах мы понимаем, что понятие бердчанин очень условное. Есть те, кто родились здесь — коренные жители, они здесь прожили всю жизнь. Некоторые родились здесь и переехали в другой город, но для них Бердск остался родным. Кто-то переехал в сознательном возрасте, большую часть жизнь прожил в Бердске и здесь же похоронен. Все они также по праву являются бердчанами.

На одной из фотографий Алексея Глазычева, изображена известная бердская учительница Вера Ионина. Кавалер ордена Ленина много лет проработала в школе №6, а родом она была из Новгорода. В годы Великой Отечественной войны она была эвакуирована и начинала работать в деревне Верхняя Ельцовка, в бердской волости, которой сейчас нет.

Фото на память о путешествии

Наши предки обожали фотографироваться во время путешествий.

— Однажды, прогуливаясь по Санкт-Петербургу я забрела в салон имени Карла Буллы. Я вспомнила, что в нем фотографировались именитые личности, в частности, первый городской глава Новониколаевска Владимир Жернаков, фотографии которого есть в нашем музее и представлены на выставке, — рассказала Наталья Шапенкова.

По фотографиям можно узнать, как выглядели люди в прошлом веке, как они одевались, чем украшали себя и интерьер, как обставляли жилища, какие прически были в моде, а приглядевшись повнимательнее, можно рассмотреть в какой обстановке был сделан кадр. Дореволюционные фотографы использовали в фотозоне диванчики, подставки или специальный задник. Тематика могла быть самая разная: красивый лес или морской прибой.

Посетительница выставки Ольга Котова призналась, что она не ожидала увидеть в бердском музее такие старые фотографии, фотоальбомы и большое разнообразие фотоаппаратов.

«Замечательно, что все это сохранилось», — считает Ольга, после экскурсии осознавшая, что фотография — это очень сложное искусство и кропотливый труд.

Выставка продлится до 15 ноября.