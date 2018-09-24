В десятку лучших попал на первенстве России в горах Кавказа велогонщик из Бердска

Бердский спортсмен, воспитанник спортивной школы «Авангард» Владислав Черноруцкий, который смог войти в десятку сильнейших спортсменов страны по МТБ, принял участие в первенстве России по велоспорту – «маунтинбайк гонка в гору».
Соревнования проходили с 15 по 17 сентября в поселке Псебай, сообщили в отделе физкультуры и спорта Бердска. 120 лучших гонщиков Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашской республики, Пермского, Ставропольского, Краснодарского края, Самарской, Ростовской, Челябинской, Тюменской и Новосибирской областей.
Трасса поселка Псебай для проведения первенства выбрана не случайно. Проходит она по склонам горы западного Кавказского хребта, поэтому и перепад высот значительный: от 630 до 715 метров. На пути встречаются сумасшедшие спуски с уклоном в 20, 28 и даже 42 градуса! Тем не менее, спортсмены укрощают строптивый характер трассы, пусть и не без труда. Гонщики легко проходят «шпильки», выкладываясь, вкручивают в 36-ти градусные подъемы и умудряются при этом предпринимать атаки. Отличительная особенность этой трассы – ее необычайная живописность. Поселок Псебай граничит с Кавказским природным биосферным заповедником — уголком нетронутой природы. Одним словом пос. Псебай именно то место, где победит действительно сильнейший.
По итогам гонки бердчанин Владислав Черноруцкий завоевал 6 место среди юниоров 17-18 лет, отстав от лидера из Санкт-Петербурга на 1 мин. 49 сек. И это замечательный результат, говорит тренер Владислава Александр Мамонтов:
«Это успех, который дался путем неимоверных усилий и регулярных тренировок».
Также Александр Васильевич отметил, что его старшие ребята, бердчане Аркадий и Владимир Ерёмкины, Максим Рудаков в молодежном составе сборной России сейчас готовятся к одним из серьезнейших стартов этого сезона — «Тур Алматы 2018» Который состоится в Казахстане 29 сентября . Согласно регламенту UCI это профессиональная шоссейная велогонка, в которой могут принимать участие профессиональные команды, проконтинентальные команды, континентальные, а также национальные сборные. В этом году в состязаниях такого масштаба примет участие 21 команда более чем из 15 стран.
Помимо этого в составе малайзийской команды Теренгану стартует ещё один бердчанин Артем Овечкин.
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