Предпринимателям отвели два часа в месяц чиновники Бердска
Ограбили таксиста и попали в ДТП на угнанном Nissan рецидивисты в Новосибирске
Из-за санкций бизнесмены возвращают капиталы в Россию
В десятку лучших попал на первенстве России в горах Кавказа велогонщик из Бердска
Облил горючим и поджег 5-классника подросток в Санкт-Петербурге
Пахнущая нефтью желтая вода бежит из кранов в Бердске
Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска
Программу маткапитала могут продлить после 2021 года
Фоторужье и первые снимки купцов можно увидеть в музее Бердска
Запись на прием к врачу через информационные системы улучшают для жителей Бердска