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Облил горючим и поджег 5-классника подросток в Санкт-Петербурге

Школьник не пострадал, так как успел сбросить загоревшийся рюкзак. Факт поджога расследует СК.

24.09.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Облил горючим и поджег 5 классника подросток в Санкт Петербурге

Правоохранительные органы в Петербурге расследуют инцидент с попыткой поджога одного подростка другим с использованием горючего. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В полицию поступило заявление от матери школьника о том, что он подвергся нападению другого подростка с попыткой поджога. Материал направлен в главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу», — сообщил источник.

Ранее местные СМИ сообщили, что 14-летний школьник напал на пятиклассника: он перегородил мальчику дорогу, облил его горючим и поднес огонь. На мальчике загорелся рюкзак, который был у него за плечами. По данным журналистов, ребенок не пострадал, поскольку успел сбросить полыхающую сумку.

Источник: ТАСС


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