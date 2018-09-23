Не бросайте кошек и собак на дачах!

Сгорел дачный дом в СНТ «Швейник» в Бердске
Новосибирск вошел в рейтинг самых криминальных городов мира
3000 человек протестовали против пенсионной реформы в Москве
На $1,2 млрд сняли вклады из Сбербанка россияне в августе
Митинговать против повышения пенсионного возраста выйдет коалиция в Новосибирске
«Сухой закон» предлагает ввести в России депутат Милонов
Женщины сделают прорыв в увеличении ВВП
Апгрейд РКЦ: терминал в кассе и оплата за услуги через портал ЖКХ появится в Бердске
Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru
Кого вы призываете?Уже полно брошеных животных.В СНТ Ягодка очень много старух побросали животных.Я у соседки спрашиваю,почему она не забирает собаку-ответ поразил,что я ее же отвязала,пусть бегает,ищет себе пропитание.Так же бросает каждый год кошку,а весной берет другую
5 0