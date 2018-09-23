Не бросайте кошек и собак на дачах!

Они не могут жить без вас.

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От редакции:

У вас есть такие соседи?

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