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Апгрейд РКЦ: терминал в кассе и оплата за услуги через портал ЖКХ появится в Бердске

Новый директор РКЦ ведет переговоры со Сбербанком, чтобы создать комфортные условия для бердчан и сократить очереди в кассах по оплате за коммуналку.

21.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Апгрейд РКЦ: терминал в кассе и оплата за услуги через портал ЖКХ появится в Бердске

Рамиз Масимов, новый директор РКЦ

Сегодня, 21 сентября, новый директор «Расчетно-кассового центра» Рамиз Масимов сообщил «Курьер. Среда. Бердск» о ближайших планах на будущее и рассказал, чем вызвано внедрение новшеств в работу РКЦ:

-В портал ЖКХ у нас граждане часто обращаются. Планируем внедрить в него платежную систему, чтобы люди могли оплачивать услуги через нее. На сегодняшний день у меня ведутся переговоры, чтобы установить в кассу РКЦ дополнительный терминал Сбербанка, чтобы можно было оплатить услуги картой. Не очень удобно платить наличными, когда их нужно снимать через банкомат. У кассира будет установлен терминал. Это позволит разгрузить очередь. Мы понимаем, что 70% держателей карт Сбербанк — это пенсионеры. Может в будущем поучится сделать так, чтобы в РКЦ можно было расплачиваться картами других банков.

Ранее Рамиз Рафигович сообщал «Курьер. Среда. Бердск», что работа приостановленных онлайн-сервисов «Система город» и «Сбербанк-онлайн» восстановлены.

Напомним, что с 14 сентября 36-летний Масимов, возглавляющий СКС с 2015 года, сменил арестованную за пособничество экс-директору КБУ Александру Кожину Марину Глазкову.

Глазкова руководила РКЦ с 2012 года, ее Следственный комитет обвинил в пособничестве в растрате в особо крупном размере.

Сразу после предъявления обвинения 24 августа суд отправил ее под домашний арест на два месяца. По версии следствия, Марина Глазкова способствовала растрате 10 млн рублей, которую совершил бывший директор муниципального Комбината бытовых услуг Александр Кожин. После ареста Глазковой у горожан возникли проблемы с онлайн-платежами за услуги ЖКХ

Учредителями РКЦ являются частное лицо Игорь Мотин и МУП КБУ Бердска в лице директора Владимира Воспанчука.

Новый руководитель до прихода в УК СКС работал замом гендиректора ЗАО ГК Вымпел.
Рамиз Масимов — коренной бердчанин и увлечен общественной деятельностью, так, он входит в состав общественной палаты Бердск

 


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