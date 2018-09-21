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Экс-министра осудили за продажу земли по дешевке под огороды в Омске

Ущерб от такой распродажи составил 200 млн рублей. Бывший чиновник получил 4,5 года колонии.

21.09.2018 Нет комментариев
 
Экс министра осудили за продажу земли по дешевке под огороды в Омске

В Омске бывшего министра имущественных отношений Вадима Меренкова приговорили к 4,5 годам колонии за предоставление участков под огороды заниженной стоимости. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по области.

По данным следствия, в 2008–2012 годах Меренков предоставил по заниженной стоимости 26 земельных участков в собственность граждан и один участок площадью более 21 га коммерческой организации ООО «Крона» под огороды. При этом участки находились в зоне жилой застройки. Ущерб составил 200 млн руб.

В 2009–2012 годах он также не повышал арендную плату за пользование имуществом водопроводно-канализационного хозяйства города, что причинило ущерб еще на 884 млн руб. Всего он признан виновным по восьми пунктам.

Тогда он был первым замдиректора департамента имущественных отношений администрации Омска, а его сообщником являлся бывший в то время директором департамента Юрий Гамбург. Когда Меренков занял должность директора, он продолжил превышать свои полномочия, указывает СК.

В марте 2014 года Меренков сбежал из медучреждения в Москве, где пребывал на стационарном лечении, его объявили в международный розыск. Однако 29 сентября 2016 года он сам явился в СКР. При этом к 2017 году два уголовных дела по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 293 УК (халатность) были прекращены в связи с истечением сроков давности. Меренков не признавал свою вину в суде.

Помимо тюремного заключения, суд запретил министру занимать должности в органах государственной власти в течение 2,5 года.

 


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