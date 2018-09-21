Час ждал очереди инвалид в Пенсионном фонде Бердска

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась раздосадованная Светлана: бердчанка не понимает, для чего существует электронная очередь и предварительная запись в управлении пенсионного фонда Бердска, если очередь приходится ждать по часу.

— Записала мужа инвалида через портал госуслуг на прием в отделение пенсионного фонда Бердска. На талоне было написано время ожидания не более 5 минут. В итоге просидели в очереди 55 минут. При чем перед нами в окне №15 было принято 5 человек, которые получили талоны в терминале во время нашего ожидания. По прошествии получаса ожидания я подошла на ресепшен и спросила: «Вы про нас не забыли?». Ответ:»Нет».

Затем, когда наконец-то на табло появилась наша очередь, мы подошли к окну №15 нам сказали: «Мы вас еще не приглашали»…За что такое отношение? Не понятно и обидно, — сетует Светлана.

«Курьер. Среда. Бердск» обратился к начальнику управления ПФР Бердска Елене Чуль. Она сообщила, что ситуацию с очередью пенсионеров начальница ежедневно держит на контроле. Сама спускается в зал ожидания клиентов и помогает оперативно решить проблему, если такая возникает.

— Я в первый раз слышу подобное. Не могу сказать как было на самом деле, но на сегодняшний день посетителей на прием совершенно не много. Согласно нашего постановления и регламента время ожидания в очереди может достигать 15 минут. Если люди приходят по записи, то их ставят в очередь и сразу, при освободившейся кабинке, людей приглашают. Я спускаюсь в зал ожидания для консультирования посетителей когда свободна, чтобы пожилые люди не поднимались на второй этаж. Я вижу, что сегодняшний день попасть на прием проблем нет, — уверила Елена Чуль.

Елена Ивановна рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что прием одного человека занимает от 15 до 55 минут в зависимости от обращения. Устная консультация занимает 15 минут времени, большой вопрос такой как новое назначение или оценка документов — 45-55 минут. Каждый день прием ведут пять специалистов УПФР Бердска. Как правило с утра на прием приходят не более 12-15 человек.

Елена Чуль вспоминает, что было время, когда очередь с утра была в 100 человек, но и тогда специалисты УПФР Бердска старались оперативно отработать с каждым клиентом. Кроме того, начальника УПФР Бердска сообщила, что кабинка № 15 не работает с пенсионерами:

— Эта кабинка с 1 января не работает, после того как администрирование было передано в налоговую инспекцию. Специалист, который работал по доходной части, был сокращен. Сейчас в этом окне работает администратор с работодателями. Если Светлана имеет в виду администратора, то к нему предварительной записи нет. К администратору обращаются за выдачей справок, по вопросам, связанным со сменой способов выплат, поменять счет, снять компенсацию по уходу, отказаться от соцпакета, либо его возобновить. Обычно очередь к администратору бывает с утра. Как правило после 11 часов дня к этому специалисту очереди нет.

Елена Чуль объяснила, что сегодня специалисты УПФР Бердска принимают бердчан по вопросам материнского капитала в первых трех кабинках. В кабинках с 5 по 10 специалисты работают с пенсионерами. Кабинка 11 предназначена для работа по персонифицированному учету: обмен страховых свидетельств, инвестированию, выписки с лицевых счетов. Специалист 12 кабинки работает с предпринимателями.

— За последние два года люди, которые приходят по записи, не обращаются ко мне по причине долгого ожидания очереди. У меня стоят камеры в кабинете, я вижу в непрерывном режиме что происходит в зале ожидания и кабинках специалистов. Я вижу даже по жестам, когда человек переживает или нервничает. Тогда я спускаюсь, чтобы ему помочь. Если я занята, то звоню руководителю клиентской службы, и он помогает посетителю. Пусть эти люди подойдут ко мне я, конечно, разберусь в частном порядке. Я удивлена и немножко расстроена, что люди обращаются в СМИ. Ведь я всегда доступна для бердчан. Для меня работа с посетителями важна, — подытожила Елена Ивановна.