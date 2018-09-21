Спасатели ожидают роста происшествий на воде из-за теплой погоды в Новосибирской области

На территории Новосибирской области проходит сезон охоты на водоплавающую птицу, а также период активной ловли хищных видов рыб. Теплая погода, прогнозируемая синоптиками в ближайшие дни, способствует увеличению количества любителей рыбалки на водоемах региона. Однако с каждым днём вода в реках и озерах становится холоднее, возможные дожди и густые туманы в утренние часы могут быть опасны для рыбаков и охотников.
Инспекторами ГИМС совместно с профилактическими группами органов местного самоуправления будет усилена профилактическая работа в наиболее излюбленных местах рыболовов и охотников, где возможно возникновение несчастных случаев и происшествий — это: Новосибирское водохранилище, Бердский залив, реки Обь, Бердь, озера Чаны, Малые Чаны, Урюм, Сартлан, Яркуль (в границах города Новосибирска, Бердска, Барабинского, Болотнинского, Здвинского, Искитимского, Колыванского, Купинского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Чановского и Чистоозерного районов области).
Государственная инспекция по маломерным судам Новосибирской области настоятельно рекомендует тщательно готовиться, выходя в плавание осенью.
Перед выходом на воду обязательно проверьте:
— техническое состояние лодки: закрыты ли сливные пробки, нет ли пробоин на днище и выше ватерлинии, герметичность отсеков плавучести;
— наличие одетых спасательных жилетов по количеству человек, находящихся в лодке, и спасательного круга;
— исправность двигателя и весел;
— обязательно посмотрите прогноз погоды на предстоящий день;
— наденьте теплую и водонепроницаемую одежду;
— положите в лодку компас или GPS — он в тумане укажет путь;
— ознакомьтесь по карте с предстоящим маршрутом движения;
— следите за изменениями гидрометеорологической обстановкой.
Помните, что надетый спасательный жилет или специальный костюм — это не только спасательное средство в экстремальном случае, но и неплохая защита от холодного ветра во время управления лодкой.
Будьте осторожны на воде в осенний период! Соблюдайте правила безопасности при пользовании маломерными судами! Безопасное пребывание на водоеме в первую очередь зависит от вас.
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