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Экономят на банкротах строители жилья

Отчисления в фонд дольщиков предлагается не повышать. Расходы в связи с ростом отчислений в фонд станут проблемой покупателей, предупреждают застройщики.

21.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Экономят на банкротах строители жилья

Долгострой на территории военного городка

Застройщики жилья добиваются заморозки до конца года обязательных отчислений в фонд дольщиков на уровне нынешних 1,2% от стоимости каждой проданной квартиры, не повышая ставку до обсуждаемых в правительстве 3%. Девелоперы настаивают, что скачок курса валют и риски увеличения ставок по ипотеке не позволяют им платить повышенные ставки без ущерба для потребителей. Их оппоненты так не считают: пока размер отчислений в фонд не повысят, достраивать проблемные объекты придется за счет бюджета.

Федеральные чиновники обсуждают возможность перенести сроки повышения для застройщиков жилья ставок обязательных отчислений в Фонд защиты прав граждан—участников долевого строительства (фонд дольщиков). По этому поводу уже идут консультации, сообщил “Ъ” один из девелоперов, участвующих в этих встречах, и подтвердили два чиновника: один из мэрии Москвы, другой — из федерального правительства.

Сейчас застройщики выплачивают в фонд 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия (ДДУ). Эти средства идут на достройку жилых объектов обанкротившихся девелоперов. Но крах одного из крупнейших застройщиков Подмосковья — Urban Group — показал, что накопленные средства недостаточны для решения проблем дольщиков компании. На конец 2017 года оценочная величина обязательств фонда составила 551,7 млн руб., в то время как объем обязательств Urban Group перед дольщиками достиг 68 млрд руб., бюджет РФ уже выделил для этого 3 млрд руб. (см. “Ъ” от 7 августа). Всего же по всей стране, по данным Минстроя, остановлено строительство 1,26 тыс. домов, а число обманутых дольщиков, по разным оценкам, достигает 150–200 тыс. человек.

Летом власти и заговорили об увеличении отчислений в фонд до 3% (первоначально планировалось ввести с 1 октября 2018 года), а с 1 января 2019 года — до 6%.

Как показали прошедшие в середине этой недели консультации, чиновники склонны пропустить назначенный на октябрь первый этап повышения отчислений и вернуться к этой теме в начале 2019 года, говорит один из собеседников “Ъ”. По его словам, противники увеличения размера выплат в фонд настаивали, что очередной скачок курсов валют создает риски повышения ставок по ипотеке, с привлечением которой происходит до 70% всех продаж на первичном рынке жилья. Сторонники повышения ставок напирали на то, что заморозка ставок вынудит власти и дальше направлять на достройку объектов для дольщиков средства из федерального бюджета, как в случае с Urban Group, передает собеседник “Ъ” суть дискуссий. Они же настаивали, продолжает он, что если идея застройщиков будет принята, то Минфин проиграет отраслевым лоббистам.

В четверг вечером получить оперативно комментарий в Минфине не удалось. В пресс-службе Виталия Мутко сообщили “Ъ”, что окончательного решения по размеру ставки отчислений в фонд пока нет. «Обсуждения с экспертами по этому поводу продолжаются»,— подчеркнули там. В Минстрое добавили, что вопрос повышения ставки отчислений в фонд находится в дополнительной проработке. В Фонде защиты прав граждан—участников долевого строительства от комментариев воздержались.

Действующей ставки отчислений в фонд действительно недостаточно для исполнения обязательств по всем проблемным объектам. «Достраивать приходится за бюджетные деньги»,— говорит глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев. «То есть за счет средств налогоплательщиков, среди которых есть те, кто никак не связан с долевым строительством»,— добавляет гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко. По его подсчетам, стоимость достройки всех проблемных объектов в стране, включая жилые комплексы СУ-155 и Urban Group, оценивается в 400–600 млрд руб.— это 10,5–15,8% стоимости всех действующих ДДУ.

Расходы в связи с ростом отчислений в фонд станут проблемой покупателей, предупреждают застройщики.
По словам президента ФСК «Лидер» Владимира Воронина, девелопер не может взять их на себя, так как рентабельность проектов, например, в Подмосковье менее 10% даже при текущей ставке отчислений в фонд. Один из девелоперов говорит, что в случае повышения ставки до 6% включит ее в ДДУ. «В нем будут указаны стоимость квартиры, размер отчислений и новая стоимость — с учетом этого платежа»,— уточнил он.

Источник: Ъ


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Сволочи застройщики,как пример :Урбан Групп- вывели 80 миллиардов за границу и сами сбежали туда .А хочется спросить с чьей помощью это сделано. ? Когда будут наказывать по настоящему?

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