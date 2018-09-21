Митинговать против повышения пенсионного возраста выйдет коалиция в Новосибирске

В субботу, 22 сентября, в 14.00 на площади Пименова перед ГПНТБ в Новосибирске пройдет митинг обкома КПРФ против повышения пенсионного возраста. Митинги и пикеты по всей стране стали ответом на действия правительства РФ.

-ЦИК массово отказал в регистрации инициативных групп от КПРФ по вопросу референдума о «пенсионной реформе», а парламентские слушания в Госдуме показали, что никаких уступок, поправок и изменений, кроме тех, которые были определены в выступлении президента, ждать не приходится, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» пресс-секретарь Новосибирского обкома КПРФ Дарья Волкова

Коммунисты считают, что таким образом, у народа остается «только один метод борьбы с антинародными реформами — выходить на улицы и проводить массовые акции протеста». Напомним, на предыдущий митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста пришло около 4000 человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда, 2 сентября, в протестной акции участвовали и коммунисты Бердска.

Участие в митинге 22 сентября примут все члены коалиции против повышения пенсионного возраста в Новосибирске: НПСР, «Партия дела», комитет «Пенсионеры за достойную жизнь», «Левый фронт», ЛКСМ РФ, РКРП, РКСМ, РОТ-ФРОНТ, ВЖС «Надежда России», фонд «Мы против коррупции».

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов он с товарищами тоже присоединится к новосибирской акции.