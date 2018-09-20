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Верховный суд отказался преследовать за лайки и репосты

Они не содержат криминала. Сам по себе факт такой публикации, даже если она содержит экстремистские материалы, не должен являться основанием для возбуждения уголовного дела.

20.09.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Верховный суд отказался преследовать за лайки и репосты
Сам факт репоста материалов, признанных экстремистскими, не может служить основанием для возбуждения уголовного дела. Если речь не идет об осознанном действии, направленном на разжигание вражды или ненависти. К таким выводам пришел Верховный суд России.

По словам зампредседателя Верховного суда РФ, председателя уголовной коллегии РФ Владимира Давыдова, доказывать нужно не факт репоста или лайка, поскольку криминальны не они. А доказывать нужно именно умысел человека на совершение противоправного поступка.

«Сам же по себе факт такой публикации, даже если она содержит экстремистские материалы, не должен являться основанием для возбуждения уголовного дела», — пояснил он.

По словам Давыдова, для ВС всегда было очевидно, что по таким делам необходимо доказывать умысел на разжигание ненависти и вражды, а не слепо наказывать за сомнительные посты в соцсетях. «Но правоохранительные органы пошли по пути избыточного привлечения к уголовной ответственности», — отметил он.

В четверг Пленум Верховного суда принял постановление с рекомендациями для судей при рассмотрении дел экстремистской направленности. Новая редакция призывает вершителей правосудия оценивать контекст опубликованной в интернете информации, признанной экстремистским, личность автора, контент его аккаунта в соцсети.

Кроме того, ВС указал на то, что решение о том, является ли информация экстремистской, относится исключительно к компетенции судьи, слепо полагаться на выводы экспертов нельзя.

Крайне важно, что постановление пленума ВС будет иметь обратную силу, поскольку в нем разъясняется действующий закон.

Источник: РГ


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    » Если речь не идет об осознанном действии, направленном на разжигание вражды или ненависти. »
    многозначительная оговорочка, однако ..) «осознанно -неосознанно» )))

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