Новые автомобильные госномера вводят в России

В России с 1 января 2019 года начнут выдавать номерные знаки по новому ГОСТу, говорится в приказе Росстандарта​. Изменения в первую очередь затронут мотоциклетные номера — они станут меньше в размерах, а знаки для праворульных авто примут форму, приближенную к квадрату.

«Для мотоциклистов будут доступны номера уменьшенного размера: 190 на 145 мм (вместо нынешних 245 на 160 мм)», — пишет газета «Коммерсант».

Причиной такого нововведения стало то, что у зарубежных мотоциклов, которых в России на порядок больше отечественных, слишком маленькая площадка под номер и старый госзнак на нее просто не помещается.

Кроме того, номера для мопедов станут похожи на мотоциклетные, но с иным набором цифр и букв. Например — ММ55АА77RUS. Отдельные знаки получат квадроциклы, спортивные машины и ретроавтомобили.

Источник: Известия