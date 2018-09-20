По участковому полиции на депутата предложили выделить в горсовете Бердска

На 33 депутата бердского горсовета необходимо выделить 33 участковых
Депутат горсовета Бердска Андрей Некрасов поинтересовался у начальника отдела МВД по городу Бердску сколько участковых по нормативно-правовым документам работают в 100-тысячном Бердске, сегодня, 21 сентября на очередной сессии депутатов. Идею о совместной работе депутата и участкового поддержал спикер бердского горсовета Валерий Бадьин. Начальник бердской полиции Владимир Соколов сообщил, что в Бердске несут службу 17 участковых полиции. Однако, по мнению главного полицейского Бердска, их не хватает.
— А как вы смотрите на предложение, которое родилось у нас на комитете и Валерий Бадьин его тоже поддержал. У нас 33 депутата: можно сделать 33 участковых, чтобы на каждом избирательном округе, у каждого депутата был свой участковый. Это же здорово. Депутат бы владел ситуацией, что происходит на округе и помощь депутата была бы участковому. Что для этого надо сделать? Писать на Москву куда? — поинтересовался у Соколова депутат Андрей Носов.
Начальник полиции Соколов согласился, что участковых в Бердске маловато. Однако подобное решение необходимо согласовывать на уровне главного управления МВД по Новосибирской области.
— На комитете этот вопрос мы обсуждали и в принципе я информацию до депутатов довел. Информация подготовлена с учетом анализа сколько преступлений зарегистрировано и обращений поступило в 2015-2018 годах. Это сделано для того, чтобы понять какие меры необходимо принять. Корректировку штатного расписания нужно начинать в главном управлении. Поэтому мы остановились на том, что информацию для этого мы подготовим. Я считаю, что действительно сотрудников участковых не хватает, — высказался Владимир Васильевич.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Для этого есть сводка происшествий и преступлений за сутки, её каждое утро предоставляют в администрацию. Изучайте господа депутаты, анализируйте, а личный участковый для вас — это большая роскошь. Тем более реальной пользы от депутатов в Бердске все равно нет.
0 0
Оказывается в Бердске в наличии 17 участковых?!
0 0
«Депутат бы владел ситуацией, что происходит на округе и помощь депутата была бы участковому. Что для этого надо сделать? Писать на Москву куда? — поинтересовался у Соколова депутат Андрей Носов.» (с)
Попробую ответить за Соколова.
Берёте сводку происшествий и читаете. Их не так уж и много чтобы озадачить депутатов до состояния «я ваще ничё непонял». Для этого не нужны ни персональные участковые ни кто-то ещё. Даже попу от стула можно не отрывать.
Норм вариант. Не?
0 0