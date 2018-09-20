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По участковому полиции на депутата предложили выделить в горсовете Бердска

Так народные избранники будут владеть общей картиной происшествий на избирательном округе. Тогда надо менять штатное расписание бердского отдела МВД — 33 участкового в полиции нет.

20.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 3 коммент.
 
По участковому полиции на депутата предложили выделить в горсовете Бердска

На 33 депутата бердского горсовета необходимо выделить 33 участковых

Депутат горсовета Бердска Андрей Некрасов поинтересовался у начальника отдела МВД по городу Бердску сколько участковых по нормативно-правовым документам работают в 100-тысячном Бердске, сегодня, 21 сентября на очередной сессии депутатов. Идею о совместной работе депутата и участкового поддержал спикер бердского горсовета Валерий Бадьин.  Начальник бердской полиции Владимир Соколов сообщил, что в Бердске несут службу 17 участковых полиции. Однако, по мнению главного полицейского Бердска, их не хватает.

— А как вы смотрите на предложение, которое родилось у нас на комитете и Валерий Бадьин его тоже поддержал. У нас 33 депутата: можно сделать 33 участковых, чтобы на каждом избирательном округе, у каждого депутата был свой участковый. Это же здорово. Депутат бы владел ситуацией, что происходит на округе и помощь депутата была бы участковому. Что для этого надо сделать? Писать на Москву куда? — поинтересовался у Соколова депутат Андрей Носов.

Начальник полиции Соколов согласился, что участковых в Бердске маловато. Однако подобное решение необходимо согласовывать на уровне главного управления МВД по Новосибирской области.

— На комитете этот вопрос мы обсуждали и в принципе я информацию до депутатов довел. Информация подготовлена с учетом анализа сколько преступлений зарегистрировано и обращений поступило в 2015-2018 годах. Это сделано для того, чтобы понять какие меры необходимо принять. Корректировку штатного расписания нужно начинать в главном управлении. Поэтому мы остановились на том, что информацию для этого мы подготовим. Я считаю, что действительно сотрудников участковых не хватает, — высказался Владимир Васильевич.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Для этого есть сводка происшествий и преступлений за сутки, её каждое утро предоставляют в администрацию. Изучайте господа депутаты, анализируйте, а личный участковый для вас — это большая роскошь. Тем более реальной пользы от депутатов в Бердске все равно нет.

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  2. Аноним

    Оказывается в Бердске в наличии 17 участковых?! %)

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  3. a.danilov

    «Депутат бы владел ситуацией, что происходит на округе и помощь депутата была бы участковому. Что для этого надо сделать? Писать на Москву куда? — поинтересовался у Соколова депутат Андрей Носов.» (с)

    Попробую ответить за Соколова.
    Берёте сводку происшествий и читаете. Их не так уж и много чтобы озадачить депутатов до состояния «я ваще ничё непонял». Для этого не нужны ни персональные участковые ни кто-то ещё. Даже попу от стула можно не отрывать.
    Норм вариант. Не?

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