По участковому полиции на депутата предложили выделить в горсовете Бердска

Депутат горсовета Бердска Андрей Некрасов поинтересовался у начальника отдела МВД по городу Бердску сколько участковых по нормативно-правовым документам работают в 100-тысячном Бердске, сегодня, 21 сентября на очередной сессии депутатов. Идею о совместной работе депутата и участкового поддержал спикер бердского горсовета Валерий Бадьин. Начальник бердской полиции Владимир Соколов сообщил, что в Бердске несут службу 17 участковых полиции. Однако, по мнению главного полицейского Бердска, их не хватает.

— А как вы смотрите на предложение, которое родилось у нас на комитете и Валерий Бадьин его тоже поддержал. У нас 33 депутата: можно сделать 33 участковых, чтобы на каждом избирательном округе, у каждого депутата был свой участковый. Это же здорово. Депутат бы владел ситуацией, что происходит на округе и помощь депутата была бы участковому. Что для этого надо сделать? Писать на Москву куда? — поинтересовался у Соколова депутат Андрей Носов.

Начальник полиции Соколов согласился, что участковых в Бердске маловато. Однако подобное решение необходимо согласовывать на уровне главного управления МВД по Новосибирской области.

— На комитете этот вопрос мы обсуждали и в принципе я информацию до депутатов довел. Информация подготовлена с учетом анализа сколько преступлений зарегистрировано и обращений поступило в 2015-2018 годах. Это сделано для того, чтобы понять какие меры необходимо принять. Корректировку штатного расписания нужно начинать в главном управлении. Поэтому мы остановились на том, что информацию для этого мы подготовим. Я считаю, что действительно сотрудников участковых не хватает, — высказался Владимир Васильевич.