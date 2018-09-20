Травников обещает победить бедность в Новосибирской области

Глава региона Андрей Травников на пресс-конференции рассказал журналистам о задачах, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным избранным главам регионов в ходе встречи 18 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

«Общие установки, которые мы получили от президента страны – приложить все усилия к выполнению тех наказов, которые каждый из нас получил в ходе избирательной кампании, реализации тех программ, с которыми мы шли на выборы. Я намерен именно так и действовать», – подчеркнул Андрей Травников.

Накануне губернатор Новосибирской области принял участие во встрече главы государства с избранными главами субъектов Российской Федерации, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Президент поздравил всех участников встречи с победой на выборах – уже в первом туре – в ходе единого дня голосования 9 сентября и обратился к избранным руководителям регионов с просьбой максимально быстро включиться в работу.

-Цели, которые стоят перед нами, в полном смысле слова общенациональные, единые для всех политических сил, которые готовы и хотят трудиться на благо нашей страны, на благо России. Это увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан. Чтобы достичь этих больших целей, нужно сделать так, чтобы у конкретного человека были и интересная работа, и достаток, — напутствовал Путин избранных губернаторов.

Видео с сайта Кремля

