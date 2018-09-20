Травников обещает победить бедность в Новосибирской области

Врио губернатора Андрей Травников выбран главой Новосибирской области
Глава региона Андрей Травников на пресс-конференции рассказал журналистам о задачах, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным избранным главам регионов в ходе встречи 18 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
«Общие установки, которые мы получили от президента страны – приложить все усилия к выполнению тех наказов, которые каждый из нас получил в ходе избирательной кампании, реализации тех программ, с которыми мы шли на выборы. Я намерен именно так и действовать», – подчеркнул Андрей Травников.
Накануне губернатор Новосибирской области принял участие во встрече главы государства с избранными главами субъектов Российской Федерации, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Президент поздравил всех участников встречи с победой на выборах – уже в первом туре – в ходе единого дня голосования 9 сентября и обратился к избранным руководителям регионов с просьбой максимально быстро включиться в работу.
-Цели, которые стоят перед нами, в полном смысле слова общенациональные, единые для всех политических сил, которые готовы и хотят трудиться на благо нашей страны, на благо России. Это увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан. Чтобы достичь этих больших целей, нужно сделать так, чтобы у конкретного человека были и интересная работа, и достаток, — напутствовал Путин избранных губернаторов.
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В редакции торопятся с выводами. Травников не обещал победить бедность. Травников обещает следовать путем реализации общих установок, данных Президентом страны. Т.е. кардинально разные вещи.
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Я знал и знаю,что это работоспособный человек и всё сделает для России и для НСО.
У него слово не расходится с делом — если он сказал,значит будет сделано — а это очень хорошее качество для любого,тем более высокого ранга руководителя.
Человек ——
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