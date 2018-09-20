Добивается возвращения отдела ГИБДД главный полицейский Бердска

Сегодня, 20 сентября, на 21-й сессии Совета депутатов Бердска подняли острый вопрос: в связи с ликвидацией бердского отдела ГИБДД выросло число аварий и правонарушений.

— Совет депутатов год назад обращался с письмом к полковнику Штельмах (начальник УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области — прим. ред.) . Он нас заверил, что орган ГИБДД не будет убран и, что все останется на прежнем месте, но, к сожалению, ГИБДД нет. Очень много на сегодняшний день происходит аварий, страдают дети. Вот мы сейчас приглашаем к себе на уроки байкеров, чтобы они рассказывали о правилах движения. Как полиция на сегодняшний день борется с незаконными выездами на мотоциклах ночью, которые спать не дают? На мотоциклах гоняют возле ДК «Родина» без номеров в и шлемов, — спросил главного полицейского Бердска депутат Михаил Гоголь.

Начальник бердской полиции Владимир Соколов рассказал депутатскому корпусу, что с первых дней, как он приступил к выполнению своих должностных обязанностей в Бердске, он начал вести разговоры с главным управление МВД по региону с просьбой вернуть отдел ГИБДД в Бердск.

— Когда я заступил на должность, мне сразу стало известно о том, что ГАИ нет в городе Бердске. Вышел на начальника управления ГИБДД Черепанова. С ним состоялась беседа. Он выслушал меня и поручил разрешение данного вопроса командиру полка (областной ДПС ГИБДД — прим. ред.). Тот со мной встретился на месте. В принципе, эти же вопросы, что и вы, я задавал ему. Я действительно считаю, что не достаточно тех нарядов, которые работают в ночное и дневное время в Бердске. Раньше мы работали мобильнее, быстрее и эффективнее. На сегодняшний день этот вопрос не решен. Решить его сложно, потому что решение это принималось в главном управлении — сократить отдел. Но я считаю, что этот отдел необходим. Будем выходить и дальше решать этот вопрос. А вопрос действительно существует. Много материалов существует по поводу столкновений, совершаемых в городе Бердске. Существуют такие моменты, когда подолгу ждут сотрудников ГИБДД. Жалобы от граждан существуют. Продолжаем этим вопросом заниматься, разбираться, ждем дальнейших бесед с руководством полка — на сегодняшний день окончательное решение принимают они, — отрапортовал полковник Соколов.

Владимир Васильевич согласен и с тем, что имеют место катания автомобилей на площадях города. Он это видел лично, тогда и поручил дежурному наряда ДПС поставить на площади машину ДПС.

— Здесь считаю, что нужно проводить работу дальше, получать сообщения от граждан и выезжать на место, — подытожил главный полицейский Бердска.

Впрочем, статистика ГИБДД говорит о том, что вдвое меньше ДТП и пострадавших на дорогах регистрируется в Бердске. Статистика улучшилась в сравнении с 2017 годом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда за 7 месяцев в 12 ДТП пострадали 13 детей, в 2018-м — 5 несовершеннолетних.

За 7 месяцев 2018 года на территории Бердска зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло и 49 человек травмировано. За аналогичный период прошлого года на бердских дорогах зарегистрировано 75 ДТП с тремя погибшими и 114-ю травмированными.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 31 декабря 2017 года президент подписал указ, в котором определено количество сотрудников МВД. В рамках реализации указа ГАИ Бердска перестало существовать.

— Для граждан не изменится ничего: регистрация транспорта, водительских удостоверений, регистрация ДТП будет проходить как и раньше. Тот кто экзаменуется, или получает удостоверение впервые, для них все останется как раньше. Более того, сейчас решается вопрос по зданию ГИБДД, чтобы передать его под регистрацию и экзамены, — сообщал замначальника ГИБДД Новосибирской области Вячеслав Ушаков 15 февраля 2018 года.

Контроль за дорожным движением будет осуществляется в полном объёме.

— Экипажей будет предостаточно. В вечернее и ночное время в прошлом году мы выделяли экипажи дополнительно. С мая мы здесь работали и раскрыли 25 преступлений. Именно здесь мы задержали «Тойоту РАВ 4», где находился подозреваемый в убийстве. Более того, при проведении анализа мы выяснили, что в Советском районе 100% ДТП в нетрезвом виде совершили жители Бердска, — рассказал командир полка ДПС по Новосибирской области Вячеслав Бокланов.

Он отметил, что Бердск — не единственная территория Новосибирской области и страны, где ликвидировали отделения ГИБДД.