КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам 1-ю квартиру
Продам 3-ю квартиру
Продам квартиру-студию
Продам квартиру-студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Работу певицы Лаймы Вайкуле в России проверило МВД

Глобальный экономический кризис настигнет мир в ближайшие два года

По участковому полиции на депутата предложили выделить в горсовете Бердска

Судят жену экс-губернатора Юрченко за вид на жительство в Австрии

Травников обещает победить бедность в Новосибирской области

Добивается возвращения отдела ГИБДД главный полицейский Бердска

Купите книгу «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города

Соболезнования Путину в связи с гибелью военных в Ил-20‍ выразил глава Сирии

Из-за подкупа избирателей, вбросов и административного ресурса отменяют выборы губернатора Приморья

Высокие налоги и экономическая неопределенность тормозят бизнес в Бердске

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Добивается возвращения отдела ГИБДД главный полицейский Бердска

О необходимости в местной ГАИ уверены бердские депутаты. Начальник городского отдела МВД ведет разговоры с региональным главком, чтобы вернуть необходимую бердчанам службу.

20.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Один комментарий
 
Добивается возвращения отдела ГИБДД главный полицейский Бердска

Начальник бердской полиции Владимир Соколов считает, что отдел ГИБДД в Бердске необходим

Сегодня, 20 сентября, на 21-й сессии Совета депутатов Бердска подняли острый вопрос: в связи с ликвидацией бердского отдела ГИБДД выросло число аварий и правонарушений.

— Совет депутатов год назад обращался с письмом к полковнику Штельмах (начальник УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области — прим. ред.) . Он нас заверил, что орган ГИБДД не будет убран и, что все останется на прежнем месте, но, к сожалению, ГИБДД нет. Очень много на сегодняшний день происходит аварий, страдают дети. Вот мы сейчас приглашаем к себе на уроки байкеров, чтобы они рассказывали о правилах движения. Как полиция на сегодняшний день борется с незаконными выездами на мотоциклах ночью, которые спать не дают? На мотоциклах гоняют возле ДК «Родина» без номеров в и шлемов, — спросил главного полицейского Бердска депутат Михаил Гоголь.

Начальник бердской полиции Владимир Соколов рассказал депутатскому корпусу, что с первых дней, как он приступил к выполнению своих должностных обязанностей в Бердске, он начал вести разговоры с главным управление МВД по региону с просьбой вернуть отдел ГИБДД в Бердск.

— Когда я заступил на должность, мне сразу стало известно о том, что ГАИ нет в городе Бердске. Вышел на начальника управления ГИБДД Черепанова. С ним состоялась беседа. Он выслушал меня и поручил разрешение данного вопроса командиру полка (областной ДПС ГИБДД — прим. ред.). Тот со мной встретился на месте. В принципе, эти же вопросы, что и вы, я задавал ему. Я действительно считаю, что не достаточно тех нарядов, которые работают в ночное и дневное время в Бердске. Раньше мы работали мобильнее, быстрее и эффективнее. На сегодняшний день этот вопрос не решен. Решить его сложно, потому что решение это принималось в главном управлении — сократить отдел. Но я считаю, что этот отдел необходим. Будем выходить и дальше решать этот вопрос. А вопрос действительно существует. Много материалов существует по поводу столкновений, совершаемых в городе Бердске. Существуют такие моменты, когда подолгу ждут сотрудников ГИБДД. Жалобы от граждан существуют. Продолжаем этим вопросом заниматься, разбираться, ждем дальнейших бесед с руководством полка — на сегодняшний день окончательное решение принимают они, — отрапортовал полковник Соколов.

Владимир Васильевич согласен и с тем, что имеют место катания автомобилей на площадях города. Он это видел лично, тогда и поручил дежурному наряда ДПС поставить на площади машину ДПС.

— Здесь считаю, что нужно проводить работу дальше, получать сообщения от граждан и выезжать на место, — подытожил главный полицейский Бердска.

Впрочем, статистика ГИБДД говорит о том, что вдвое меньше ДТП и пострадавших на дорогах регистрируется в Бердске. Статистика улучшилась в сравнении с 2017 годом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда за 7 месяцев в 12 ДТП пострадали 13 детей, в 2018-м — 5 несовершеннолетних.

За 7 месяцев 2018 года на территории Бердска зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло и 49 человек травмировано. За аналогичный период прошлого года на бердских дорогах зарегистрировано 75 ДТП с тремя погибшими и 114-ю травмированными.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 31 декабря 2017 года президент подписал указ, в котором определено количество сотрудников МВД. В рамках реализации указа ГАИ Бердска перестало существовать.

— Для граждан не изменится ничего: регистрация транспорта, водительских удостоверений, регистрация ДТП будет проходить как и раньше. Тот кто экзаменуется, или получает удостоверение впервые, для них все останется как раньше. Более того, сейчас решается вопрос по зданию ГИБДД, чтобы передать его под регистрацию и экзамены, — сообщал замначальника ГИБДД Новосибирской области Вячеслав Ушаков 15 февраля 2018 года.

Контроль за дорожным движением будет осуществляется в полном объёме.

— Экипажей будет предостаточно. В вечернее и ночное время в прошлом году мы выделяли экипажи дополнительно. С мая мы здесь работали и раскрыли 25 преступлений. Именно здесь мы задержали «Тойоту РАВ 4», где находился подозреваемый в убийстве. Более того, при проведении анализа мы выяснили, что в Советском районе 100% ДТП в нетрезвом виде совершили жители Бердска, — рассказал командир полка ДПС по Новосибирской области Вячеслав Бокланов.

Он отметил, что Бердск — не единственная территория Новосибирской области и страны, где ликвидировали отделения ГИБДД.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Работу певицы Лаймы Вайкуле в России проверило МВД Глобальный экономический кризис настигнет мир в ближайшие два года Без горячей воды остался центр Бердска

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Удачи в решении вопроса, но не для того убирали, чтобы возвращать. Верхний эшелон власти МВД, такие мелочи областных городов не волнуют. А жаль.

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика