Высокие налоги и экономическая неопределенность тормозят бизнес в Бердске

По результатам выборочного обследования деловой активности промышленных предприятий, в III квартале 2018 года 83,4% опрошенных руководителей организаций Новосибирской области признают сложившуюся экономическую ситуацию благоприятной и удовлетворительной (в III квартале 2017 года – 75%).

Как сообщает Новосибирскстат, большинство респондентов (65,6%) считают, что общая экономическая ситуация в организации в ближайшие 3 месяца останется без изменений. При этом улучшения экономической ситуации ожидают 23,8% опрошенных.

В текущем квартале на экономическую ситуацию в промышленном производстве, как и прежде, оказывают влияние ряд негативных факторов:

* недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке – отметили 56,3% опрошенных руководителей организаций (в III квартале 2017 года – 48,6%);

* высокий уровень налогообложения – 55,6% (44,9%);

* неопределенность экономической ситуации – 55,6% (42,1%);

* недостаток финансовых средств – 32,5% (45,8%);

* высокий процент коммерческого кредита – 29,8% (21,8%);

* недостаточный спрос на продукцию на внешнем рынке – 27,1% (19%);

* конкурирующий импорт – 23,8% (14,8%).

По оценке руководителей, по сравнению со II кварталом 2018 года, выпуск продукции в натуральном выражении остался на том же уровне у 59,6% опрошенных, об уменьшении сообщили 17,9% респондентов.

Только 17,9% опрошенных полагают, что уровень прибыли в IV квартале 2018 года увеличится, больше половины (58,9%) промышленных предприятий сообщили, что величина прибыли останется без изменений.

Обследование предприятий показало, что тенденции в изменении цен на сырье и материалы, а также на реализуемую продукцию в следующие 3 месяца будут без изменений (так считают 52,3% и 42,8% руководителей соответственно). Менее 1% респондентов предполагает снижение цен на сырье и материалы, а в увеличении уверены 46,3%.

Справка

Ежеквартальное выборочное обследование деловой активности промышленных предприятий проводится с целью получения данных, характеризующих общую экономическую ситуацию, складывающуюся на промышленных предприятиях, а также перспективы развития производства. Обследованию подлежало 151 юридическое лицо (кроме микропредприятий), осуществляющих деятельность в добывающих, обрабатывающих производствах, обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха.