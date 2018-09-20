СМИ опубликовали имена погибших при крушении российского Ил-20 в Сирии
Идею запрета мобильных телефонов в школе поддерживает большинство россиян
Путин пострелял из Калашникова
Сотню домов отключат от электричества в Новом поселке Бердска
Заплатил 15 тыс. рублей за разбитые зеркала муниципального ПАЗа хулиган в Бердске
Сгорели 5 детей из-за одежды на оголенном удлинителе в поселке Искитимского района
Осенний режим: две котельные дают горячую воду в центр Бердска
До 11 280 рублей повысить МРОТ с января 2019 года предложило правительство
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Карантин сняли: снова пикетируют против пенсионной реформы коммунисты Бердска