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СМИ опубликовали имена погибших при крушении российского Ил-20 в Сирии

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СМИ опубликовали имена погибших при крушении российского Ил-20 в Сирии

По информации российского оборонного ведомства, прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под удар сирийских средств ПВО.

20.09.2018 Нет комментариев
 
СМИ опубликовали имена погибших при крушении российского Ил 20 в Сирии

Ил-20

В распоряжении РЕН ТВ появился список военнослужащих, погибших при инциденте с российским военным самолетом Ил-20 в Сирии:

1. Сергей Гаврютин

2. Константин Назаров

3. Александр Вечернин

4. Тимофей Баранов

5. Павел Ткаченко

6. Александр Бурлака

7. Григорий Зиновьев

8. Денис Гордов

9. Роман Долматов

10. Виктор Квасенков

11. Алексей Седунов

12. Владимир Яковлев

13. Алексей Арзуманов

14. Андрей Сергеенков

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23 часов по московскому времени пропала связь с российским Ил-20, который возвращался на авиабазу в Хмеймим. Воздушное судно находилось над Средиземным морем в 35 километрах от сирийского побережья. В ведомстве сообщили, что приблизительно в это же время 4 истребителя F-16 ВВС Израиля атаковали сирийские объекты в Латакии. По информации российского оборонного ведомства, прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под удар сирийских средств ПВО. Российский самолет был сбит ракетой комплекса С-200. В результате крушения самолета погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ также отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии. Российское военное ведомство назвало провокационные действия Израиля враждебными и оставило за собой право на адекватные ответные меры.

Источник: ren.tv


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