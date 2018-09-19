Лучше быть здоровым и богатым

Подарки – это хорошо, а много подарков – лучше! С 19 сентября по 18 декабря 2018 года Банк Акцепт проводит акцию по вкладу «Сибиряк» с розыгрышем подарков! Вклад «Сибиряк» — это пополняемый вклад с ежемесячной выплатой процентов по повышенной ставке 6,7% годовых на два года и 6,5% годовых на полтора года!

«Сибиряк» — это еще и суперсовременный санаторий в городе Бердске, в который поедут вкладчики банка с очень высоким качеством обслуживания и лечения.

ВСЕМ вкладчикам, открывшим вклад от 10 тысяч рублей, Банк Акцепт дарит сертификат со скидкой 10% на приобретение путевок в санаторий «Сибиряк»!

А победители розыгрыша получают путевку на 1 человека или семейную скидку 50% на приобретение путевок с лечением и питанием! Разыгрывается 3 путевки на 14 дней при вклада от 1 млн 400 тысяч рублей, 4 путевки на 7 дней при сумме вклада от 700 тысяч рублей, семейная скидка 50% на 10 путевок на 2 суток при сумме вклада от 250 тысяч рублей.

Санаторий «Сибиряк» соответствует европейскому уровню лечения и проживания. Клиентам предоставляется бесплатный трансфер до санатория. Их ждет разнообразное 3-разовое питание (шведский стол). В стоимость путевки включены развлечения и мероприятия на территории санатория: ежедневная развлекательная программа, бассейн, тренажерный зал, фитнес, йога. И обязательный курс восстановительного лечения, который на бесплатной консультации подберет врач индивидуально для каждого.

Розыгрыш путевок состоится 20 декабря 2018 г.

Для информации: Вклад «Сибиряк» — процентная ставка 6,7% годовых на два года и 6,5% годовых на полтора года, минимальная сумма 10 тыс. руб., выплата процентов ежемесячно, расходные операции не допускаются, пополнение вклада возможно в течение первой половины срока вклада. При сумме вклада 100 тыс. руб. и более выдается карта VISA Gold без взимания комиссии за годовое обслуживание, при сумме менее 100 тыс. руб. — по действующим тарифам Банка, клиент вправе не получать карту к текущему счету.