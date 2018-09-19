Уважаемый и.о. главы Владимир Захаров, читатели «Курьера» ждут ваши ответы!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалВопрос к Курьеру, когда-то по вашей инициативе были собраны вопросы к Захарову по ЖКХ, дорогам и еще много всего, а когда вы планируете получить ответы или обещания данного начальника?!

От редакции: Он обещал редакции на днях ответить.