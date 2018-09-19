Две Кореи подписали соглашение в военной сфере

КНДР и Южная Корея подписали соглашение в военной области по итогам саммита в Пхеньяне.

Документ подписали министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Источник: РИА Новости