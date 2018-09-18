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Майские указы Путина по жилью стоят 2,5 трлн руб

Минстрой предложил вдвое увеличить финансирование программы по развитию жилья и коммунальной инфраструктуры в России.

18.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Майские указы Путина по жилью стоят 2,5 трлн руб

Минстрой определил объем финансирования, необходимый на развитие жилья в России в ближайшие шесть лет. Чтобы выполнить майские указы президента, потребуется 2,5 трлн руб., из которых 90% составят бюджетные средства.

Минстрой предложил вдвое увеличить финансирование программы по развитию жилья и коммунальной инфраструктуры в России. Согласно проекту постановления правительства, который подготовило министерство, финансирование программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2018–2025 годы может составить 2,5 трлн руб. Ранее утвержденный бюджет этой программы составлял 1,1 трлн руб., последний раз программа редактировалась в августе.

Из федерального бюджета до 2025 года на программу предлагается выделить 1,9 млрд руб., из региональных — 367,5 млрд руб., оставшиеся 270,1 млрд руб. на программу должны вложить частные инвесторы.

Корректировка программы потребовалась для достижения целей, поставленных указом президента Владимира Путина от 7 мая 2018 года. Согласно ему, к 2024 году должно произойти «кардинальное ​повышение комфортности городской среды», «повышение индекса качества городской среды на 30%», «сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза», снижение ипотечной ставки до уровня менее 8% и т.д. В связи с «новыми вводными» из первоначальной версии программы Минстроя пришлось исключить цель «повышение производительности труда в строительстве на 25% к 2025 году», заменив ее на расселение 12,42 млн кв. м «непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019–2025 годах. Кроме того, в программу включены федеральные проекты «Чистая вода», «Цифровое строительство», «Оздоровление реки Волги», «Сохранение озера Байкал» и другие.

Добиться заявленного показателя по ипотечной ставке, по крайней мере для «отдельных категорий граждан», планируется с помощью субсидирования кредитов на жилье. В пояснительной записке к новому законопроекту Минстроя говорится, что на «предоставление субсидий кредитным организациям и АО «Дом.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) ипотечным кредитам» предлагается выделять деньги из федерального бюджета — в 2018 году на эти цели предусмотрено 5,9 млрд руб., в 2018 году сумма возрастет до 9,2 млрд руб., а затем каждый год до 2025 года планируется выделять более 11 млрд руб. (всего за восемь лет — 82,1 млрд руб.). В Минстрое пояснили РБК, что речь идет о субсидировании ставок ипотеки для многодетных семей. О скидках на ипотеку для всех покупателей, как это было в программе 2015–2017 годов после резкого повышения ключевой ставки в декабре 2014 года, речи пока не идет.

Адаптировали к реальности

Скорректирован в новом документе и ожидаемый объем ежегодного ввода нового жилья. Согласно майскому указу, к 2024 году он должен составить 120 млн кв. м в год. Но в новом документе изменились показатели предшествующего периода: например, целевой показатель ввода жилья в 2018 году сокращен до 86 млн кв. м (на 2 млн кв. м меньше, чем в предыдущей версии документа), в 2019-м — 88 млн кв. м (на 6 млн кв. м больше).

Партнер «Лидер Групп» Александр Рассудов объясняет снижение планового показателя 2018 года тем, что его «просто привели в соответствие с реалиями рынка». «Количество вводимых метров легко подсчитать. Строительный цикл занимает два-три года, и из мониторинга разрешений на строительство, которые выдали в регионах, просто понять, сколько будет достроено в следующем году и тем более в этом», — сказал Рассудов. «Правительство незначительно, на 6–7%, скорректировало цифры исходя из реальных темпов строительства по регионам», — согласились с ним в компании «Метриум».

К достижению итогового показателя 120 млн кв. м к 2024 году Рассудов отнесся скептически. «Это напоминает историю о том, как в Советском Союзе решался квартирный вопрос: всегда назывались такие годы его решения, когда те, кто давал обещания, будут уже не у власти. Исходя из того, что происходит в макроэкономике и экономике строительной отрасли, эти показатели вряд ли достижимы, — сказал Рассудов. — Покупательная способность населения иссякла, да и кредитные возможности не безграничные».

Источник: РБК


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Очередной План Путина.

    Следите за руками: пенсий нет, потому что нет молодёжи. Поэтому отодвинем пенсионный возраст, а высвобожденные деньги пустим на увеличение жилой застройки. Само собой — через правильные компании…

    Вопрос — а для кого?

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