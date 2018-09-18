Россия возложила ответственность за сбитый Ил-20 в Сирии на Израиль

Российский военный Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО, сообщает Минобороны России (текст сообщения полностью приводит RT). Однако причиной инцидента стали действия израильских военных воздушных сил, указывают в российском ведомстве.
По данным Минобороны, в понедельник, 17 сентября, в 22.00 четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля начали бомбить сирийский город Латакию. Атака проводилась недалеко от места нахождения французского фрегата «Оверн» (Auvergne) и заходившего на посадку российского Ил-20. Таким образом, израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для кораблей и воздушных судов в этом районе, полагают российские военные.
«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», – отмечает Минобороны. В российском ведомстве уверены, что израильские военные не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км.
Израиль всего за минуту до начала атаки предупредил о ней российскую группировку войск в Сирии, пишет Минобороны. Это не позволило увести российский самолет в безопасную зону.
В Сирии пропал самолет с 14 российскими военными
В результате «безответственных действий израильских военных» погибло 15 российских военных. «Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», – говорится в сообщении Минобороны. Поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20 продолжается.
Пресс-атташе посольства Израиля в России Алекс Гандлер отказался от комментариев, передает «РИА Новости».
В понедельник, 17 сентября, Минобороны сообщило о пропаже Ил-20 над Средиземным морем. Ведомство уточняло, что в это время израильская авиация проводила удары по Сирии и велись пуски ракет с французского фрегата «Оверн» (Auvergne). Российский самолет-разведчик Ил-20 был непреднамеренно сбит зенитной артиллерией Сирии во время отражения атаки израильских ракет, сообщал CNN со ссылкой на осведомленного чиновника США. Израиль выпустил несколько ракет по сирийским объектам в прибрежной зоне Латакии, в ответ сирийцы открыли зенитный огонь, в результате которого и был задет российский самолет, утверждал источник CNN.
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Сирийцы сбивают российский самолёт из оружия купленного у России, но, как обычно, виноваты евреи
Евреи, масоны, ЦРУ, Госдеп, Обама, Украина, бендеровцы, эммм, пытаюсь вспомнить хотя бы один случай, что бы наша власть или МО признала, да, наш косяк, наша безответственность и разгильдяйство, будем исправлять, но, нет же, всегда виноват кто-то другой, желательно далёкий и недосягаемый
11 16
Вот,смотрите,как будет обстоять дело в дальнейшем в этом плане:вы заметили,что Россия — она очень терпеливая страна/можете сравнить за все века/.И вот когда,уже кто-то начинает наглеть и прямо хочет показать,что он такой,что может сбивать всё и вся — тогда и жди расплату — а она будет,страна уже предупредила Израиль.Поэтому,Петя,передёргивать ничего не надо/израиль предупредил только за 1 минуту до нападения,а наш старенькия,тяжёленький,но очень нужный самолётик был сбит/.
Человек —-
12 7
Я не специалист, но, как так получилось, что из российской ЗРК поддерживаемой стороны, сбивается российский самолёт, вроде как система радиолокационного опознавания должна была быть или не должна Или была, но не сработала, вопросы, вопросы…….
10 5
«Вроде как» так вроде или как. Или ещё как.
И почему «должна». Кому должна.
1 9
Да, вы правы, никому не должна, просто очередная партия трупов, встречай Родина.
8 4
Вас поставь на ответственные, будет не гора, а океан трупов.
Элементарных познаний и здравого смысла не имеете, поэтому 100% было бы очень плохо.
4 10
Надо же как вы мастерски стрелки на других перевели. Вот это вы умеете, да. Мастера.
Трупы — у вас, а виноваты — всё равно не вы. Ну точь в точь как с этим Израилем.
3 0
После сбитого турками истребителя задавили помидоры бульдозером. Тут будет хлеще ответочка — будут разрывать бэтэрами фаршированную рыбу.
5 1
по пацански,я не я и хата не моя Считаю-не мы виноваты,уверен-это все они
4 5
Так,всё,пацанам по пацански объясняю:что еврейская сторона предупредила о нападении на Сирию за 1-у минуту и в то же время еврейский самолёт укрывался за ИЛ-20,чтобы его сирийская ракета не задела/что взять с евреев,хитрые они/.Так что наш самолётик уйти не успел в безопасную зону,а еврейский F-16 уцелел.Вот так они и работают за спиной других и ещё бомбардируют Сирию…
Человек —-
9 8
то, что за минуту предупредили, этому объяснение простое — военная ситуация диктует, ежели хочешь поражать цели, а не бомбить пустые квадраты, а если бы предупредили заранее, наши бы успели предупредить сирийцев. И кто даст гарантию, что Израиль знал об задании ИЛ-20? Думается, что просто попали «под замес», а сирийцев винить как-то не хочется…
3 1
Очень жаль погибших. Если все происходило так как написано, то по сути Израиль подставил наш Ил-20, они специально выбрали такой момент, думали, что сирийцы не будут использовать ПВО боясь сбить Российский самолёт. Комплекс С-200 разрабатывался в 60-70-х, головка самонаведения ориентируется на отражении сигналов от цели, а так как с Ил-20 такое отражение в 10 раз больше чем у F-16, то ракета полетела сбивать наш самолёт. Вина Сирии в том, что они осуществили пуск ракет, но винить их в этом пуске не особо уместно, они спасали свои жизни.
9 3
С сожалением и прискорбием должен признать, что нас технично подставили. Операция явно спланирована высококвалифицированным военным персоналом Израиля. Вина нашего военного руководства в Сирии и на базе очевидна. Эти ситуации должны быть проработаны. А у нас привыкли действовать по шаблоны. И схема, и маршрут полёта, я уверен, повторялись изо дня в день. На этом и подловили. Обидно, что ничему не учимся, живём и воюем «на авось»! Ведь ещё в 1981 году случился эпизод, когда такой суперсамолёт, как МиГ-25, был пойман еврейскими лётчиками в тактическую ловушку:
Выписка из журнала боевых действий:
╚…13 февраля 1981 года над Ливаном появилась пара израильских разведчиков RF-4C, которые начали перемещаться вдоль рубежа подъема на перехват в северном направлении со скоростью 1.000 км/ч на высоте 12.000 м. Навстречу нарушителям по команде с ЦКП из зоны дежурства в воздухе вышел одиночный МиГ-25.
В 13.25 на эшелоне 8.000 м МиГ-25 начал разгон, затем занял одну с целью высоту на дистанции 110 км. В ответ ╚цель╩ развернулась на обратный курс и оставила за собой плотное облако дипольных отражателей, образовавшее пятно засветки на экране РЛС наведения. МиГ-25 продолжал преследование отходящих на юг разведчиков. Через минуту из ╚облака╩ помех вышла еще одна ╚цель╩ (высотомер дал первую засечку на 3.000 м). Это был израильский F-15, находившийся до этого в засаде за высоким горным хребтом.
В 13.27 расстояние между F-15 и МиГ-25 сократилось до 50 км. Сирийский летчик (полностью освоивший МиГ-25) обнаружить сближающегося снизу противника не мог из-за ограничения бортовой РЛС в обзоре нижней полусферы. Команда, поданная с земли на отворот, до летчика не дошла, так как в этот момент появились сильные шумовые помехи по радио.
В 13.28 на встречном сближении в наборе F-15 с дистанции 25 км произвел пуск ракеты и сбил МиГ-25. На месте падения самолета в Ливане в левой плоскости была обнаружена крупная дыра и найдены осколки ракеты, на одном из которых можно было различить надпись AIM-7F.╩(С)
Вот так же продуманно действовали и в случае с Ил-20.
Очень досадно, что нас провели!
2 0
Человек свисток,человек свисток Протрите манокли или полячитеся Простой россиянин уже рассчитываться и ничего не делает. Сколько тупых
4 6
Человек ствисток
4 4
«Российский военный Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО, сообщает Минобороны России»
а что, за три года войны не могли наладить систему опознавания «свой -чужой» для сирийских товарищей? так сирийцы нам весь аэрополк с Хмеймима перестреляют..)
7 4
какой нахрен свой-чужой у тепловой головки ракеты? Пускали-то по Ф-16, а попали в Ил-20! А хохлы над Черным морем? Сбили Ту-154 тоже С-200! Старая система!
4 1
Тсссс!… А то ещё ненароком главную военную тайну раскроете….
И вообще — не будем о печальном. Лучше пересмотрим мультик с ракетой на ядерном двигателе.
1 1
Объявить войну Израилю и …. сдаться?
5 7
Вы озвучили мечту Утина.
3 3
Кац предлагает сдатся,предлагает сдатся
2 2
Шо опять нож в спину?!
Вся спина у нашего вождя в ножах, а он все в солдатиков воюет. Только вот солдатики не оловянные, а живые и умирают они по настоящему.Сколько должно умереть, что бы народ понял, что это война больших капиталов на чужой стороне.
6 3
Они, солдаты России, умирают вдали от Родины, чтобы здесь люди не умирали! Пойми уже наконец! Ты ведь не ребёнок?! И не слабоумный?!
2 2
В 1941 году, полагаю, «разъяснения» были аналогичными. Только на немецком языке.
0 1
Да фигня. Ща новую партию пошлют. На старом самолёте со складов.
1 2
Или ты хочешь встречать басмачей со стороны Алтая и Славгорода?!
1 1