Россия возложила ответственность за сбитый Ил-20 в Сирии на Израиль

Российский военный Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО, сообщает Минобороны России (текст сообщения полностью приводит RT). Однако причиной инцидента стали действия израильских военных воздушных сил, указывают в российском ведомстве.

По данным Минобороны, в понедельник, 17 сентября, в 22.00 четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля начали бомбить сирийский город Латакию. Атака проводилась недалеко от места нахождения французского фрегата «Оверн» (Auvergne) и заходившего на посадку российского Ил-20. Таким образом, израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для кораблей и воздушных судов в этом районе, полагают российские военные.

«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», – отмечает Минобороны. В российском ведомстве уверены, что израильские военные не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км.

Израиль всего за минуту до начала атаки предупредил о ней российскую группировку войск в Сирии, пишет Минобороны. Это не позволило увести российский самолет в безопасную зону.

В Сирии пропал самолет с 14 российскими военными

В результате «безответственных действий израильских военных» погибло 15 российских военных. «Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», – говорится в сообщении Минобороны. Поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20 продолжается.

Пресс-атташе посольства Израиля в России Алекс Гандлер отказался от комментариев, передает «РИА Новости».

В понедельник, 17 сентября, Минобороны сообщило о пропаже Ил-20 над Средиземным морем. Ведомство уточняло, что в это время израильская авиация проводила удары по Сирии и велись пуски ракет с французского фрегата «Оверн» (Auvergne). Российский самолет-разведчик Ил-20 был непреднамеренно сбит зенитной артиллерией Сирии во время отражения атаки израильских ракет, сообщал CNN со ссылкой на осведомленного чиновника США. Израиль выпустил несколько ракет по сирийским объектам в прибрежной зоне Латакии, в ответ сирийцы открыли зенитный огонь, в результате которого и был задет российский самолет, утверждал источник CNN.

Источник: Ведомости