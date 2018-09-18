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Отменили итоги второго тура выборов главы Приморья в одном районе Владивостока

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Отменили итоги второго тура выборов главы Приморья в одном районе Владивостока

Результаты отменены, так как возникли подозрения в том, что их пытаются сфальсифицировать, сообщили в территориальной избирательной комиссии Советского района.

18.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Отменили итоги второго тура выборов главы Приморья в одном районе Владивостока

В Бердске выборы губернатора прошли без нарушений

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Советского района Владивостока отменяет результаты голосования во втором туре выборов губернатора Приморья на 13 участках.

Об этом сообщил ТАСС представитель ТИК.

«Да, на 13 участках действительно результаты отменяются», — сообщил собеседник агентства.

Результаты отменены, так как возникли подозрения в том, что их пытаются сфальсифицировать, пояснил он. Причиной этому, по его словам, послужила большая задержка в введении этих данных в систему ГАС «Выборы», которых там нет до сих пор.
«Около 4 часов утра понедельника все данные участковых избирательных комиссий были переданы для введения в систему. Но по 13 участкам данные долгое время не загружались в систему. Около 7 утра к нам прибыли сотрудники Государственной противопожарной службы в противогазах и обмундировании и попросили эвакуироваться, но мы никуда не пошли», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, было направлено обращение к председателю краевой Избирательной комиссии Татьяне Гладких, состоялось заседание ТИК Советского района, и результаты были отменены.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. После обработки 99,16% протоколов лидирует врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия») с 49,55%, у председателя Приморской организации «Дети войны» Андрея Ищенко (КПРФ) — 48,06%. Краевой избирком в понедельник, 17 сентября, сообщил, что официальные итоги выборов будут подведены до 22 сентября. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье будут подведены только после того, как ЦИК РФ разберется во всех жалобах, которые поступят из региона.

Источник: ТАСС


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Почему то не ожидала отмены.Что будет дальше?

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  2. гость

    Вот пример грамотного и правильного решения от правительства РФ!

    Анониму: теперь будут повторные выборы под пристальным вниманием всех — это уже вопроса престижа и доверия избирателей!
    Вот так РФ делает действительно демократию, которая наших западным коллегам даже не снилась!

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    • В.Шапран

      «гостю»:
      1) выборы в РФ проводит не правительство, а избирательные комиссии (ну, так по закону должно быть)
      8)
      2) не восторгайтесь понапрасну — в данном случае никаких повторных выборов быть не должно, а просто не будут считать голоса с этих 13 участков (опять-таки, если по закону).

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