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За смерть братьев в коммунальной яме суд дал реальные сроки виновным в Новосибирской области

Директор МУПа и мастер участка в Колывани отправятся в колонию-поселение на три года каждый. Мальчики в возрасте 6 и 11 лет утонули по их халатности.

18.09.2018 Фото: НГС Нет комментариев

За смерть братьев в коммунальной яме суд дал реальные сроки виновным в Новосибирской области

Мать погибших детей (на фото — в центре) возмущена слишком мягким наказанием

Суд признал коммунальщиков в Колывани виновными в гибели двух братьев. Мальчики упали в вырытую для ремонта сетей яму и утонули. Директора колыванского МУПа и мастера водопроводного участка приговорили к трем годам колонии-поселения каждый.

Уголовное дело в отношении директора МУП «Коммунальное хозяйство» Андрея Терентьева и мастера водопроводного участка Дениса Титенко завершилось обвинительным приговором 17 сентября.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», трагедия произошла в рабочем поселке Колывань 2 февраля 2018 года. Двое братьев в возрасте 6 и 11 лет возвращались домой – старший забрал младшего из детского сада. Дети проходили мимо вырытой коммунальщиками ямы, в которой скопилась вода, упали в нее и утонули. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Руководителю МУП Терентьеву инкриминировали халатность, а мастеру участка Титенко – нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ. Оба были признаны виновными во вменяемых преступлениях.

Терентьеву назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, сроком на год.

Титенко приговорили к трем годам лишения свободы также в колонии-поселении. Он был лишен права занимать руководящие должности при осуществлении ремонтно-строительных и земляных работ сроком год.

В Следственном комитете, который расследовал дело, установили, что яму на ул. Советской в Колывани вырыли еще 22 ноября из-за прорыва водопроводной трубы.

«По окончанию указанных работ, работниками МУП рабочего поселка Колывань «Коммунальное хозяйство», в нарушение требований СНиПа, «Правил по охране труда в строительстве» котлован не был зарыт, ограждение для обеспечения безопасности на объекте проведения строительных работ не было возведено», – рассказывали в СКР. Это, по версии правоохранителей, и привело к трагедии. В рамках расследования уголовного дела был выполнен комплекс следственных действий, проведены судебно-медицинские экспертизы, строительная и бухгалтерская экспертиза, допрошены более 30 свидетелей, проведено десять очных ставок, а также обыски.

Спустя несколько дней после гибели детей местные жители вышли на стихийный народный сход и потребовали отставки главы района и рабочего поселка. Глава Колывани Алексей Дорофеев покинул свой пост в тот же день, а глава района Виктор Аверин ушел спустя две недели после гибели детей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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