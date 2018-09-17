Минобороны: украинская ракета сбила малайзийский Boeing

Минобороны России определило номер ракеты, которой в 2014 году был сбит малайзийский Boeing. Об этом сообщил журналистам начальник Главного ракетно-артиллерийского управления военного ведомства генерал-лейтенант Николай Паршин, передает ТАСС.

По его словам, на представленных Совместной следственной группой (ССГ) фрагментах ракеты были показаны номера сопла и двигателя. «Зная серийные номера сопла и двигателя, появилась возможность установить номер ракеты», — сказал Паршин.

Ракета была изготовлена в 1986 году в Долгопрудном, после чего отправлена в воинскую часть на территории Украины, откуда в Россию больше не возвращалась, отметил он. «В архивах Долгопрудненского НИИ исследованы документы, позволившие точно определить бортовой номер ракеты. Дата сборки ракеты — 24 декабря 1986 года. Ракета 29 декабря 1986 года была отправлена ж/д транспортом в войсковую часть 20/152. Ее действительное наименование — 223-я зенитная ракетная бригада. Входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в Тернопольской области УССР», — сказал Паршин.

Генерал добавил, что бригада «после распада Советского Союза на территорию Российской Федерации не выводилась и была включена в состав Вооруженных сил Украины».

«В настоящее эта воинская часть дислоцируется в Львовской области. Примечательно, что подразделения 223-го зенитного ракетного полка начиная с 2014 года привлекались к так называемой антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей Украины», — отметил Паршин.

Он добавил, что боевой номер (он же бортовой номер) ракеты 9Н38 ЗРК «Бук», сбивший Boeing, был определен специалистами по номерам двигателя (8 86 90 32) и соплового блока (8 30 113), продемонстрированных следственной группой.

Доказательства

Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что представленная Минобороны аудиозапись доказывает причастность Украины к крушению Boeing. По словам генерала, разговор украинских военнослужащих на записи происходил в Одесской области в 2016 году во время учений «Рубеж-2016» и был опубликован в украинских СМИ.

«Если так… (синоним слова «собьем» — прим. ТАСС) еще один малайзийский Boeing», — сказал в беседе один из военнослужащих.

По словам Конашенкова, «результаты исследования однозначно свидетельствуют, что голос принадлежит полковнику Вооруженных сил Украины Гринчаку Руслану Николаевичу». «Этот гражданин Украины в настоящее время занимает должность первого заместителя командующего воздушного командования «Запад» Вооруженных сил Украины. В июле 2014 года Гринчак занимал должность командира 164-й радиотехнической бригады противовоздушной обороны украинских вооруженных сил, войсковая часть А1451. В июле 2014 года подразделение 164-й радиотехнической бригады дислоцировалось в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях и осуществляло контроль воздушной обстановки, в том числе на юго-востоке Украины», — сказал генерал.

Он отметил, что маршрут Boeing пролегал через зону обнаружения радиолокационных средств этой бригады. «Другими словами, Гринчак в соответствии с занимаемой должностью, а он был командиром, достоверно знал истинное состояние дел в воздушном пространстве над Донбассом, а также задачи и результаты боевой работы зенитных ракетных подразделений, развернутых в зоне так называемой АТО», — подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ.

По словам Конашенкова, ведомство установило, что ролики о перемещении ЗРК «Бук» из РФ на территорию Украины, представленные ССГ, сфальсифицированы. По его словам, российские эксперты пришли к такому выводу после подробного исследования этих роликов. На пресс-конференции, посвященной малайзийскому Boeing, МО представила подробный разбор и доказательства их фальсификации.

Генерал подчеркнул, что российские эксперты, проводящие анализ видеозаписей, обладают очень высокой квалификацией. В частности, был представлен подробный разбор ключевых видеозаписей, регистрирующих маршрут самоходной огневой установки ЗРК «Бук» по украинской территории.

Как заявил Конашенков, Украина своими заявлениями сама доказала, что «Бук» и ракеты для него не могли попасть к ополченцам провозглашенных ДНР и ЛНР. «Безусловно, мы не обладаем документальной информацией о том, чтобы ополченцы захватили «Буки» или ракеты к ним. Хочу напомнить, что ранее неоднократно звучали высказывания и заявления украинских должностных лиц о том, что ни один зенитный комплекс или ракеты не попали к ополченцам. Поэтому я думаю, что Украина сама опровергла такую возможность», — сказал он.

Вся информация, представленная Минобороны по этому делу, направлена нидерландской стороне. «Все документы переданы нидерландской стороне… Мы бы хотели, чтобы Совместная следственная группа не просто обратила внимание на эти данные, но и использовала их в своей работе», — заявил генерал.

Дело MH17

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов.

Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.

В России обвинения ССГ отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил никогда не пересекал российско-украинскую границу.

Тем не менее 25 мая правительства Австралии и Нидерландов официально обвинили РФ в причастности к крушению Boeing и заявили о намерении привлечь Москву к международной ответственности. Они также обратились к России с предложением вступить в переговоры, направленные на поиск подходящего решения, и предупредили о возможности передачи дела в международный суд или организацию.