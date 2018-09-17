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Разорвал дружбу с Россией Петр Порошенко

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года.

17.09.2018 Фото: © Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС Нет комментариев

Разорвал дружбу с Россией Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Об этом в понедельник сообщается на сайте президента.

«Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 6 сентября 2018 года, поддержаны предложения министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года», — говорится в сообщении.

В документе указано, что МИД Украины обязан уведомить российскую сторону о желании прекратить действие договора. Крайний срок подачи уведомления не уточняется. Кроме этого, СНБО совместно с МИД должны проинформировать ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также другие международные организации о желании Украины прекратить действие договора с Россией.

Президент Украины Петр Порошенко 28 августа 2018 года поручил министерству иностранных дел страны в ближайшее время представить пакет документов для начала разрыва договора, который он назвал анахронизмом. Он пообещал уведомить Россию о соответствующем решении до конца сентября.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период.

Россия по-прежнему занимает первое место по объему товарооборота с Украиной, несмотря на утверждения Киева о «российской агрессии». По данным Госкомитета Украины по статистике, взаимный товарооборот в 2017 году вырос на 28,6%, достигнув порядка $12 млрд.

Источник: ТАСС


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