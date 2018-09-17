ЦИК не назовет имя губернатора Приморья до рассмотрения жалоб кандидата от КПРФ

Центризбирком России намерен тщательно разобраться с подсчетом голосов на выборах губернатора в Приморье, и только после этого подведет окончательные итоги кампании, заявила Интерфакс у в понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Сначала мы тщательно разберемся в ситуации, рассмотрим все жалобы, и только потом подведем окончательные итоги выборов губернатора Приморья»,- сказала Памфилова.

Как сообщалось, врио губернатора, кандидат-«единоросс» Андрей Тарасенко буквально «на финише» обошел своего конкурента по второму туру коммуниста Андрея Ищенко. По результатам обработки 99,16% протоколов Тарасенко набирает 49,55% голосов, Ищенко — 48,06%.

В штабе Тарасенко заявляют о фактах подвоза и скупки голосов представителями КПРФ в ходе второго тура выборов главы региона. В свою очередь Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям и объявил голодовку, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».