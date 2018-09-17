Полиция не нашла хулиганку, врезавшую пощечину пассажирке маршрутки в Бердске

Месяц назад Татьяна (настоящее имя женщина просила не называть) получила оскорбление в виде пощечины от пассажирки маршрутного такси № 327. Сразу же после инцидента пострадавшая Татьяна обратилась в полицию с заявлением. Вечером 14 сентября Татьяна рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что на ее заявление полиция провела проверку:
— Мне в полиции сказали, что хулиганов не нашли. Я обратилась в министерство транспорта по Новосибирской области с просьбой найти и принять меры по отношению к водителю маршрутного такси № 327, в котором этом все произошло.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 18 августа пьяная компания села в маршрутку № 327 в Академгородке по направлению в Бердск. Рядом с бердчанкой Татьяной (настоящее имя женщина попросила не называть) села выпивашая девушка. Между пассажирками маршрутного такси завязался конфликт — по мнению Татьяны из-за открытого окна такси развивались волосы девушки и ей в лицо.
— Они очень шумно вели себя и я им сделала замечание. На это я получила ответ в грубой форме, а затем девушка из этой компании ударила меня по лицу, на глазах у всех пассажиров маршрутки, — вспоминает Татьяна.
Она рассказывала «Курьер. Среда. Бердск», что неоднократно просила водителя маршрутки высадить молодых людей, но просьбу Татьяны водитель игнорировал в течении всей поездки.
— При выходе из маршрутки на мой вопрос почему так произошло, он ответил: «Что я стоять что-ли должен?»,— удивляется реакции водителя Татьяна.
Ранее Татьяна сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что водителя маршрутного такси в Бердске найти не могут, так как система ГЛОНАСС эту машину и маршрут № 327 не видит.
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да никто никого не найдет Все маршрутки оформлены на жену гаишника
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Хулиганов надо наказать
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