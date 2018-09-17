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Ножом в шею ударил таксиста пассажир в Новосибирске

Правоохранители задержали нападавшего и сейчас выясняют причины конфликта. Пострадавший выжил и находится в больнице.

17.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Ножом в шею ударил таксиста пассажир в Новосибирске

Таксист пострадал от вооруженного клиента

В Новосибирске расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство таксиста, сообщили сегодня, 17 сентября, в региональном управлении СКР.

В следственном отделе по Октябрьскому району Новосибирска расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 13 сентября в вечернее время мужчина вызвал такси на ул. Декабристов. Сев в автомобиль, он достал имевшийся при себе нож и нанес удар в область шеи таксисту, после чего попытался с места преступления скрыться. Однако благодаря оперативной и слаженной работе следователей СКР и сотрудников ГУ МВД РФ по Новосибирской области подозреваемый был задержан. 42-летний пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации пресс-службы областного управления МВД, 13 сентября в полночь в полицию поступило сообщение о конфликте, происходящем в автомобиле такси у дома по улице Декабристов. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в машине водителя с ножевым ранением в шею.

В результате организованных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 «Октябрьский» УМВД России по городу Новосибирску опросили очевидцев произошедшего и в ходе проверки возможных путей отхода задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 35-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Октябрьского района.

-Как выяснили правоохранители, находясь на заднем сиденье автомобиля такси, мужчина ударил водителя ножом, после чего пытался скрыться, но был задержан оперативниками при попытке спрятать орудие преступления во дворе соседнего дома. Причину конфликта в настоящее время выясняют следователи, — уточнили в полицейским ведомстве.


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