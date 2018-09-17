Тепло появится в ближайшие два дня во всех садах и школах Бердска

С 13 сентября в Бердске начался отопительный. В ближайшие два дня тепло появится в 11 школах, 7 детских садах, 9 спортивных учреждениях и 6 объектах здравоохранения. Об этом сообщила сегодня, 17 сентября, на расширенном заседании в мэрии Бердска технический директор комбината бытовых услуг Ирина Корниевская:

— В соответствии с постановлением главы города запущен роддом и 15 детсадов по зависимой схеме. Поскольку постановление мы получили в пятницу вечером, на сегодня -завтра мы запланировали основной объем запуска объектов культуры, спорта, здравоохранения и образования. Это те объекты, которые отапливаются по зависимой схеме.

Остается подключение этих же объектов по независимой схеме, которые обслуживаются операторам. Будем обзванивать управляющие компании и запускать многоквартирные дома, чтобы ускорить запуск детских садов. Заведующие на нас выходят уже и просят, чтобы мы ускорились.