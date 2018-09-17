Из-за холода спят в теплых пижамах малыши в детсаду Бердска

Мерзнут дети в детском саду «Солнышко» (ул. Герцена, 16) в Бердске.

Утром 17 сентября бердчанка Наталья привела своего сына в детсад и заметила, что там очень холодно.

— Я не смотрела на градусник, но в помещении было очень некомфортно. Холодно в саду уже давно. Я даже прошу воспитателей, чтобы они укладывали ребенка спать в пижаме. Тепло в детсады обещали дать еще на прошлой неделе. Но как было холодно, так и остается, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья.

Сотрудники детсада «Солнышко» подтвердили, что в помещениях детского учреждения действительно прохладно — от 18 до 20 градусов. Но так везде, где еще не подключили отопление. Тепло в «Солнышко» пообещали запустить 19 сентября, отметили в «Солнышке».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 13 сентября начали запуск отопления в 15 детских садов Бердска. Днем раньше запустили роддом. К теплу подключили те сады, которые находятся на магистралях, не связанных с жилыми домами. Из 15 удалось подключить только 12. Всего в Бердске работают 19 детских садов. Учреждения соцкультбыта планировали подключить, уже сегодня, 17 сентября. А запустить жилой фонд — 19 сентября.