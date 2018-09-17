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За лето зарегистрировались 329 пар, развелись 137 в Бердске

Самым урожайным на свадьбы летним месяцем стал август. Сентябрь тоже обещает быть хлопотным в бердском ЗАГСе.

17.09.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев

За лето зарегистрировались 329 пар, развелись 137 в Бердске

Антон и Дарья Митрошкины

Самым популярным месяцем для заключения брака в Бердске стал август, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отдела ЗАГС Лариса Крокус. 139 пар зарегистрировали свои отношения в последний летний месяц. В 2017 году узами брака в августе связали 110 пар.

В июле число браков составило 103 (в 2017 году — 112), в июне — 87 (в 2017-м — 95).
В этом году расторгли отношения в июне 38 супружеских пар (2017 — 44), в июле — 46 (2017 — 36), в августе -53 (2017 — 55).

За лето зарегистрировали официально свои отношения 329 пар, развелись 137. Общее число браков на 27 пока меньше чем в 2017 году.

Сентябрь, по мнению Ларисы Владимировны, тоже урожайный месяц. 7 сентября зарегистрировалось 18 пар, 14 сентября также связать себя узами брака решили 18 пар.


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