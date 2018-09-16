Погибли водители ВАЗа и Suzuki Liana в ДТП в Искитимском районе

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Очередной пенсионер принес горе в семью молодого парня.Скорее всего был пьян,потому что там трезвыми редко ездят
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