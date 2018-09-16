Погибли водители ВАЗа и Suzuki Liana в ДТП в Искитимском районе

В Искитимском районе в субботу вечером произошло смертельное столкновение «Жигулей» и иномарки.

ДТП случилось 15 сентября в 20.50 на 12-м км автодороги «Линево – Гусельниково», сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

69-летний житель села Белово, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не справившись с управлением, совершил столкновение со встречным автомобилем «Сузуки Лиана» под управлением 34-летнего жителя поселка Линево. Иномарку от удара выбросило с дороги.

В результате аварии от полученных травм оба водителя скончались на месте. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.