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Погибли водители ВАЗа и Suzuki Liana в ДТП в Искитимском районе

Пенсионер на «Жигулях» врезался во встречную иномарку, за рулем которого находился 34-летний житель р. п. Линево. Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП.(ФОТО)

16.09.2018 Фото: АСТ-54 Один комментарий

Погибли водители ВАЗа и Suzuki Liana в ДТП в Искитимском районе

В Искитимском районе в субботу вечером произошло смертельное столкновение «Жигулей» и иномарки.
ДТП случилось 15 сентября в 20.50 на 12-м км автодороги «Линево – Гусельниково», сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

69-летний житель села Белово, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не справившись с управлением, совершил столкновение со встречным автомобилем «Сузуки Лиана» под управлением 34-летнего жителя поселка Линево. Иномарку от удара выбросило с дороги.

Погибли водители ВАЗа и Suzuki Liana в ДТП в Искитимском районеВ результате аварии от полученных травм оба водителя скончались на месте. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Погибли водители ВАЗа и Suzuki Liana в ДТП в Искитимском районе

Погибли водители ВАЗа и Suzuki Liana в ДТП в Искитимском районе


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Порядка двух тысяч человек участвовали в Кроссе нации в Бердске Дождь с мокрым снегом ожидаются  в понедельник, 17 сентября Нашли тело молодого парня на дне озера спасатели Бердска

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Очередной пенсионер принес горе в семью молодого парня.Скорее всего был пьян,потому что там трезвыми редко ездят

    Thumb up 1 Thumb down 0

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