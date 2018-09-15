70% россиян ощущают себя счастливыми людьми

70% россиян в целом ощущают себя счастливыми людьми. Молодежь и состоятельные респонденты счастливее пожилых и малообеспеченных. Несчастнее человека делает не отсутствие семьи (уровень счастья у холостых идентичен семейным), а потеря близких людей – вдовствующие и разведенные реже отмечали, что чувствуют себя счастливыми. Неинтересная работа и низкая зарплата – основная причина, мешающая быть счастливым, пишет Левада-центр.

Молодые россияне в возрасте от 18 до 35 лет чаще чувствуют себя счастливыми, чем респонденты более старшего возраста.

Суммарный уровень счастья у россиян, которые состоят в браке или в серьёзных отношениях, идентичен уровню счастья среди холостых респондентов (73% и 73% соответственно). Напротив, вдовствующие или разведенные опрошенные практически в два раза чаще ощущают себя несчастливыми.

Чем выше потребительский статус, т.е. возможность потреблять товары и услуги без ограничений, тем выше уровень счастья. Если среди респондентов, обладающих потребительским статусом «выше среднего», соотношение доли «счастливых» и «несчастных» составляет 6:1, то среди малообеспеченных, которым едва хватает денег на покупку продуктов питания, практически 1:1.

Холостых россиян, чаще чем семейных, делает счастливым жизнь сама по себе и любимое дело.

Неинтересная работа или низкая зарплата – основная причина, мешающая многим быть счастливым. Каждому четвёртому респонденту старше 55 лет также мешает быть счастливым плохое здоровье и смерти близких, в то время как молодежь чаще остальных возрастных когорт отмечает «неудовлетворённость положением дел в стране» как причину собственного несчастья.