КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1-комнатную квартиру
Продам 1-комнатную квартиру
продам двухкомнатную квартиру в центре
Продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

70% россиян ощущают себя счастливыми людьми

Россия не пустит инспекцию США на химические объекты

Директор УК СКС возглавил РКЦ Бердска

«Сибирский наукополис»: Бердск входит в орбиту наших интересов

Повысил ключевую ставку Центробанк впервые с 2014 года

Росгвардия: видеообращение к Навальному об «отбивной» и дуэли инициировал лично Золотов

По новому тарифу ООО «Экология-Новосибирск» вывезет мусор на свалку Бердска

Умирает от рака Россия

СМИ: Россия шпионила за лабораторией в Швейцарии

Как мазать маслом хлеб: освященный РПЦ кирпич заложил в стену детсада мэр Бердска

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


70% россиян ощущают себя счастливыми людьми

Неинтересная работа и низкая зарплата – основная причина, мешающая быть счастливым. Респондентам старше 55 лет также мешает быть счастливым плохое здоровье и смерти близких.

15.09.2018 Фото: pxhere.com Один комментарий

70% россиян ощущают себя счастливыми людьми

Молодые россияне в возрасте от 18 до 35 лет чаще чувствуют себя счастливыми, чем респонденты более старшего возраста

70% россиян в целом ощущают себя счастливыми людьми. Молодежь и состоятельные респонденты счастливее пожилых и малообеспеченных. Несчастнее человека делает не отсутствие семьи (уровень счастья у холостых идентичен семейным), а потеря близких людей – вдовствующие и разведенные реже отмечали, что чувствуют себя счастливыми. Неинтересная работа и низкая зарплата – основная причина, мешающая быть счастливым, пишет Левада-центр.

Молодые россияне в возрасте от 18 до 35 лет чаще чувствуют себя счастливыми, чем респонденты более старшего возраста.
Суммарный уровень счастья у россиян, которые состоят в браке или в серьёзных отношениях, идентичен уровню счастья среди холостых респондентов (73% и 73% соответственно). Напротив, вдовствующие или разведенные опрошенные практически в два раза чаще ощущают себя несчастливыми.
Чем выше потребительский статус, т.е. возможность потреблять товары и услуги без ограничений, тем выше уровень счастья. Если среди респондентов, обладающих потребительским статусом «выше среднего», соотношение доли «счастливых» и «несчастных» составляет 6:1, то среди малообеспеченных, которым едва хватает денег на покупку продуктов питания, практически 1:1.
Холостых россиян, чаще чем семейных, делает счастливым жизнь сама по себе и любимое дело.
Неинтересная работа или низкая зарплата – основная причина, мешающая многим быть счастливым. Каждому четвёртому респонденту старше 55 лет также мешает быть счастливым плохое здоровье и смерти близких, в то время как молодежь чаще остальных возрастных когорт отмечает «неудовлетворённость положением дел в стране» как причину собственного несчастья.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
70% россиян ощущают себя счастливыми людьми Россия не пустит инспекцию США на химические объекты Директор УК СКС возглавил РКЦ Бердска

(1) Комментарий

  1. Игорь

    Если отсечь политическую составляющую и все что с ней связано, то да, мы вполне счастливые люди.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика