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«Сибирский наукополис»: Бердск входит в орбиту наших интересов

Как стать конкурентоспособными обсуждали на стратегической сессии в Бердске. Цель «Наукополиса» помогать организациям кластера производить больше востребованной продукции и продвигать ее на внешнем рынке.(ВИДЕО)

14.09.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев

Сибирский наукополис: Бердск входит в орбиту наших интересов

Кластер призван помогать производить больше востребованной продукции.

14 сентября в бердском санатории «Рассвет» открылась стратегическая сессия научно-производственного кластера «Сибирский наукополис». В первый день сессии чиновники, эксперты, ученые и бизнесмены обсудили вопросы поддержки продвижения товаров и услуг на российском и зарубежных рынках. А также федеральные нацпроекты и приоритетные региональные. Представители СО РАН наук представили проект развития Новосибирского научного центра как перспективу для НПК «Сибирский наукополис».

Кто про что

Состоялась работа четырех профессиональных групп. Группа «Медтех» + «ВМП» — модератор министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова. Группа «Биотех» — модератор замминистра экономразвития Лев Решетников. Группа «ИТ» — модератор директор Центра регионального развития Новосибирской области Алексей Низковский. Группа «БиоФарм» — модератор Александр Тропин.

Участниками стратегической сессии стали предприятия НПК «Сибирский наукополис», научно-исследовательские институты СО РАН, резиденты Технопарка Новосибирского Академгородка, представители исполнительных органов власти Новосибирской области и местного самоуправления, Агентство инвестиционного развития Новосибирской области, ассоциация Национальной платформы промышленной автоматизации и представители нескольких крупных новосибирских институтов и компаний.

НПК «Сибирский наукополис» является участником приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». Он сформирован на основе действующего в регионе Инновационного кластера информационных и биофармацевтических технологий, а также добавления нового направления – высокотехнологичная медицина, включающего в себя и производство медицинских изделий, и оказание высокотехнологичных медицинских услуг. Проект развития «Сибирского наукополиса» определен как приоритетный в рамках программы реиндустриализации экономики Новосибирской области.

Бердск предлагает себя

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», предложены несколько потенциальных инвестиционных площадок, в том числе и в промышленных зонах Бердска, которые возможно специализировать в дальнейшем для размещения новых промышленных парков, логистических комплексов.

Разработку техзадания для разработки проекта градостроительного развития «Наукополиса» ведет правительство Новосибирской области. Согласно проекту технического задания, в данную зону кроме Бердска включены Академгородок, наукоград Кольцово, Краснообск, часть Левобережья Советского района. В сентябре текущего года Концепция будет представлена на рассмотрение в правительство РФ.

Для выявления требования к промышленным площадкам для размещения малых внедренческих предприятий необходимо провести специальную работу с институтами СО РАН, Академпарком по определению требований к площадкам и к ресурсному обеспечению потенциальных объектов научно-производственного назначения в Бердске.

Администрация Бердска выполнила анализ территории и определила объекты необходимые для развития проекта «Академгородок 2.0». Проекты направленны в профильные министерства администрации Новосибирской области для формирования единой концепции развития научного центра «Академгородок 2.0».

В том числе и поэтому стратегическая сессия по «Сибирскому наукополису» проходит в Бердске.

Новые ожидания

Вице-губернатор Новосибирской области Ольга Молчанова, на открытии сессии призналась, что она немного задержалась, потому что сегодня произошло «приятное, знаменательное событие». Андрей Травников вступил в должность губернатора. Все прошло, по ее словам, «содержательно, душевно и быстро». Но пришлось преодолевать пробки.

— Когда мы планировали эту сессию, мы учитывали опыт прошлогоднего мероприятия и то, какие месседжи до нас доносило министерство экономического развития и какие задачи перед нами стоят. Прошло активное, интересное обсуждение темы «Академгородок 2.0». Впереди работа в группах и я надеюсь, что она будет такой же содержательной, как и в прошлом году. Мы должны адаптировать к изменившимся условиям нашу дорожную карту, — поставила задачу министр.

Автор видео Елена Белоусова

По ее словам, нужно понимать, что те 12 приоритетных национальных проектов, которые обозначены в указе президента, «не только дают ориентиры, куда нужно двигаться, они дают возможности привлечения федеральных средств на достижение этих параметров».
— Этим мы должны воспользоваться. На 2019 год предусмотрены в проекте бюджета все те средства, которые есть в этом году, в объеме не меньше, чем в 2018-м, а по ряду направлений даже больше, — заверила Молчанова.

Сибирский наукополис: Бердск входит в орбиту наших интересов

Ольга Молчанова подчеркнула взаимосвязь производительности труда и увеличение объема продукции

Ольга Витальевна, в интервью «Курьер. Среда. Бердск» напомнила, что «Сибирский наукополис» — это большой кластер, в который входят три направления: информационные технологии, медицина и биотехнологии.

— В прошлом году прошла первая в санатории «Восток». В этом году местом проведения выбран Бердск, учитывая что часть компаний расположены в Академгородке, и Бердск тоже входит в орбиту наших интересов и своими организациями участвует в составе нашего кластера, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Молчанова.

Она пояснила, что проект подразумевает создание условий для развития компаний, которые входят в кластер, для того, чтобы между ними усиливались внутрикластерные связи. В кластере есть организации, которые занимаются образованием, научными исследованиями, разработками и производством изделий.

— Для того, чтобы они между собой кооперировались, мы организуем такие мероприятия. На площадках будет обсуждаться, какие мероприятия нужно запланировать, чтобы помогать организациям кластера производить больше востребованной продукции и продвигать ее на внешнем рынке, — пояснила министр.

Производительность труда — наше все

Один из приоритетных проектов, которые курирует министерство экономразвития РФ — повышение производительности труда. Предположительно, компании, заинтересованные в этом проекте сначала проходят аудит, приезжают внешние эксперты, рассматривают, как организовано производство, как обучены люди, и выдают свои замечания — как можно повысить производительность труда, и компании в соответствии с рекомендациями внедрять эти мероприятия.

— За счет роста производительности труда увеличивается объем выпуска продукции, снижается себестоимость, тем самым компания становится более конкурентоспособной как на внутреннем, так и внешнем рынке, — убеждена вице-губернатор.

Во второй день стратегической сессии, 15 сентября, пройдет презентация предложений НПК «Сибирский наукополис» для цифровой трансформации Новосибирской области.


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