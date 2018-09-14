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Повысил ключевую ставку Центробанк впервые с 2014 года

Теперь ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам под 7,5% годовых.

14.09.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

Повысил ключевую ставку Центробанк впервые с 2014 года

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Банк России принял решение поднять ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.  За последние четыре года это произошло впервые — с 2014-го показатель только снижался.

В этом году Центробанк тоже дважды снижал ставку — в феврале и марте — по 0,25 процентного пункта, а затем взял паузу.

В июне глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность перехода к нейтральной денежно-кредитной политике сильно снизилась. При этом нейтральную ключевую ставку при целевой инфляции в 4% Центробанк оценивал в 6-7%, то есть на два-три процентных пункта выше таргета.

На прошлой неделе финансист сказала, что ЦБ видит значительное число факторов, говорящих за сохранение показателя, однако уже нельзя исключать и повышения. Тем не менее, большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидало, что Банк России предпочтет сохранить ключевую ставку, несмотря на волатильность курса рубля.

Ключевая ставка

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю. Также это максимальная ставка, по которой регулятор готов принимать от банков средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Банк России ввел ключевую ставку как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года. Это было сделано в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции с целью повышения прозрачности.

На протяжении 15 лет ставка менялась. Два года назад она составляла 11% годовых. К сентябрю 2016 года снизилась на процент, а год назад составляла 9,75 процента.


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(1) Комментарий

  1. Житель Бердска

    Евреи рулят, вот и вся раша….

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