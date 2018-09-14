Зверски убившим 19-летнюю студентку суд дал 40 лет тюрьмы на двоих в Новосибирске

В Новосибирске сегодня, 14 сентября, вынесен приговор по уголовному делу по факту убийства 19-летней Кристины Приходько в Советском районе, сообщили в региональном управлении СКР.

Собранные следственным отделом по Советскому району города Новосибирск доказательства признаны Новосибирским областным судом достаточными для вынесения сурового приговора двух жителям Новосибирска. Они признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов).

Следствием и судом установлено, что 28-летний Сергей Юлин разместил в интернете объявление о необходимости уборки принадлежащего ему жилого дома за денежное вознаграждение, на которое ответила 19-летняя девушка. После чего Юлин и его 27-летний знакомый Максим Овчинников забрали девушку в условленном месте и под предлогом уборки дома поехали вместе с ней в дачное общество «Светофор», расположенное в Советском районе Новосибирска. По приезде в дачный дом указанного садового общества мужчины совершили изнасилование и убийство девушки, а также похитили принадлежащие ей денежные средства, сотовый телефон, паспорт и зачетную книжку. Затем поместили тело девушки в сумку и на автомобиле вывезли в лесной массив, расположенный недалеко от пляжа «Бумеранг», где скинули в яму, присыпав снегом.

Приговором Новосибирского областного суда подсудимым назначено наказание в виде 22 и 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», гособвинитель просил более сурового наказания — 24 года и 11 месяцев для Юлина и 24 года лишения свободы для Овчинникова.

Как рассказал накануне приговора Константин Приходько, отец погибшей девушки, все 6 заседаний судебного процесса были закрытыми, поскольку оглашалась конфиденциальная информация, в том числе подробности жестокого изнасилования.

-На вчерашнем заседании прокурор попросил суд назначить наказание одному убийце 24 года и 11 месяцев, второму — 24 года колонии, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Константин Геннадьевич.

Он 21 декабря 2017 года обратился в правоохранительные органы с заявлением об утрате с связи с Кристиной. На следующий день тело девушки было обнаружено сотрудниками полиции в лесу. Найденное в районе пляжа «Бумеранг» тело принадлежало 19-летней Кристине Приходько. Ее труп был обмотан пищевой пленкой и помещен в дорожную сумку.

Кристина 21 декабря около 9:00 вышла из дома и поехала на учебу в СибУПК. После занятий она отправилась устраиваться помощницей по дому в микрорайон «ОбьГЭС» и исчезла. По словам отца девушки, он отговаривал ее от этой затеи — семья не нуждалась в средства. Буквально накануне Константин Геннадьевич купил дочери пуховик, шубу и другие вещи. Но Кристина тоже хотела сделать подарки родным на Новый год на самостоятельно заработанные деньги.

-В этом году она должны была закончить юридический факультет и поступать в военный институт, чтобы пойти по моим стопам. Она реально работала промоутером — у нее даже запись в трудовой книжке есть. Кристина такой человек, что хотела на свои деньги купить родственникам подарки и отмечать Новый год дома. Поэтому взялась за подработку — коттедж убрать за 3 тыс. рублей. Я ей казал: «Дочь, не вздумай, это какая-то замануха». А в мыслях было: «Возьми 5 тыс., только не езжай никуда». Но она поехала. А вообще сначала хотела другая девочка ехать — 16-летняя Настя с подругой. Тогда бы два убийства было и несовершеннолетней, — прокомментировал Курьер. Среда. Бердск» Константин Приходько.

Он уверен, что «эти уроды» специально давали объявления для совершения страшного преступления, поскольку заранее приготовили и полиэтиленовую пленку, и большую сумку.

-Они и пушки тепловые приготовили, так как знали, что повезут ее на дачу, где холодно. А девочка моя доверяла людям. Когда она поняла, что ее позвали не для уборки, пыталась мне позвонить. У нее телефон отобрали, закинули на шкаф. Она схватила угольную лопату и ударила этого длинного Юлина по голове. Тот достает нож, угрожает всю ее изрезать… Изнасиловали бедненькую девочку мою… А потом пленкой обмотали и выкинули на пляже «Бумеранг», — вспоминает самые страшные моменты своей жизни отец погибшей девушки.

Он надеялся услышать максимально суровый приговор убийцам своей дочери. Удовлетворен ли Константин Геннадьевич назначенным наказанием, пока узнать не удалось. Абонент не доступен.