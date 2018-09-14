Умирает от рака Россия

Выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях должна составлять не менее 70%, реальные цифры пока отстают от этого показателя. Такое заявление сделал член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» Эдуард Гаврилов по итогам анализа данных Минздрава России о заболеваемости онкологией в 2016-2017 гг. и выявляемости злокачественных новообразований на разных стадиях, проведенного экспертами ОНФ и Фонда.

По итогам анализа эксперты ОНФ и Фонда «Здоровье» подготовили рейтинг субъектов по этим показателям. Самая тревожная ситуация в Калмыкии и Якутии – здесь чаще всего рак диагностируют на последних стадиях. Чтобы поднять уровень выявления онкологии на ранних этапах развития болезни, надо максимально эффективно использовать возможности медицинских профилактических осмотров и диспансеризации, считают эксперты.

Анализ данных Минздрава России показал, что в целом по стране смертность от злокачественных новообразований снизилась на 2,4% – с 198,9 на 100 тыс. населения в 2016 г. до 194,2 на 100 тыс. в 2017 г.

Но в 30 субъектах РФ она все-таки выросла. Активнее всего этот показатель увеличился в Магаданской области (7,7%), республиках Дагестан (7,2%), Башкортостан (6,9%) и Калмыкия (6,8), Севастополе (6,5%), Томской (5,1%) и Саратовской областях (4,5%), Республике Коми (3,4%), Кабардино-Балкарской Республике (3,4%), Иркутской области (3,3%).

В прошлом году на 2,9% выросло число впервые выявленных злокачественных новообразований. Среди регионов с самым высоким ростом этого показателя – Чукотский автономный округ (33,1%), Хабаровский край (14,2%), Амурская область (11,5%), Республика Крым (9%), Чувашская Республика (8,5%), Воронежская область (8,3%), Ростовская область (7,9%), Севастополь (7,9%), Москва (7,9%), Челябинская область (7,8%). Всего число впервые выявленных онкологических заболеваний в прошлом году увеличилось в 66 субъектах РФ.

Само по себе высокое значение показателя может говорить о более тщательной диагностике и так называемой онконастороженности врачей. Поэтому эксперты ОНФ и Фонда «Здоровье» проанализировали отдельно выявляемость злокачественных новообразований на 1–2 стадиях, когда вероятность добиться положительных результатов лечения выше, и на 3–4 стадиях.

«В прошлом году соотношение злокачественных новообразований, которые врачи выявили на ранних и на поздних стадиях, практически не изменилось – 55,6% к 39%, – отметил Гаврилов. – На наш взгляд, выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях должна составлять не менее 70%. Реальные цифры пока далеки от этого показателя».

На последних стадиях онкологические заболевания чаще всего в 2017 г. впервые диагностировали в Республике Калмыкия – 53%, Республике Саха (Якутия) – 52,6%, Магаданской области – 49%, Республике Дагестан – 47,3%, Республике Бурятия – 46,9%, в Еврейской автономной области – 46,5%, Тульской области – 46,2%, Республике Башкортостан – 45,9%, Брянской области – 45,9%, Псковской области – 45,5%.

«Особенно тревожная, на наш взгляд, обстановка в республиках Калмыкия и Саха (Якутия), где больше половины случаев диагностирования злокачественных новообразований приходится на 3 и 4 стадии заболеваний. Мы направим запросы в эти регионы, чтобы выяснить причины поздней выявляемости онкологии и узнать о мерах по изменению ситуации», – сообщил Гаврилов.

Активисты ОНФ в регионах называют одной из причин слабую доступность специализированной медицинской помощи. «В Магаданской области диагностика онкозаболеваний на ранних стадиях вообще невозможна. Пациенты, прежде чем попасть к онкологу, вынуждены около двух месяцев ждать своей очереди. А после этого – еще около двух месяцев проходить обследования и сдавать анализы. За это время болезнь успевает развиться до более сложных стадий, не всегда поддающихся лечению», – отметил член регионального штаба ОНФ в Магаданской области Сергей Зеленков.

От стадии выявления онкологических заболеваний напрямую зависит не только эффективность лечения, прогноз выживаемости, но и показатель одногодичной летальности – то есть число больных, которые умирают в первый год с момента постановки диагноза. В России одногодичная летальность онкологических больных в 2017 г. снизилась на 0,7%, но осталась на довольно высоком уровне – 22,5%.

Выше среднероссийского показателя одногодичная летальность сохраняется в 57 субъектах РФ. Самые высокие показатели в Чукотском автономном округе – 36,6%, Республике Саха (Якутия) – 32,1%, Республике Хакасия – 30,3%, Еврейской автономной области – 29,8%, Тульской области – 29,2%, Кировской области – 28,8%, Костромской области – 28,6%, Брянской области – 28,4%, Республике Тыва – 28%, Амурской области – 27,8%.

Президент РФ, лидер Народного фронта Владимир Путин поставил задачу повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет (к 2030 г. – до 80 лет). Он обратил внимание на то, как важно использовать современные средства борьбы с онкологией.

Начать следует с повышения уровня ранней диагностики, считают эксперты. «Чтобы выполнить задачи, которые глава государства поставил в «майском указе», надо проводить активную работу с главными внештатными специалистами в субъектах РФ, обучать врачей онконастороженности, уделять повышенное внимание профилактическим мероприятиям, повышать ответственное отношение граждан к своему здоровью. Надо предпринимать все возможные меры для того, чтобы гражданам было комфортно проходить профилактические медосмотры, диспансеризацию. И, конечно, регионы должны сделать лекарства и медицинскую помощь доступными для людей, в том числе в сельской местности», – подчеркнул Гаврилов.

Источник: ОНФ