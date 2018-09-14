Почему не подключают отопление в детской больнице?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаПочему не подключают отопление в детской больнице? Ведь туда приходят на прием с маленькими детками, начиная с 1 месяца!!!Вчера с ребенком ходили в детскую больницу-там такой холод! Даже верхнюю одежду мне, взрослому человеку, снимать не хочется, а деток приходится раздевать. А потом удивляемся, почему они у нас так часто болеют.