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Почему не подключают отопление в детской больнице?

А потом удивляемся, почему они у нас так часто болеют.

14.09.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Светлана:
Почему не подключают отопление в детской больнице? Ведь туда приходят на прием с маленькими детками, начиная с 1 месяца!!!Вчера с ребенком ходили в детскую больницу-там такой холод! Даже верхнюю одежду мне, взрослому человеку, снимать не хочется, а деток приходится раздевать. А потом удивляемся, почему они у нас так часто болеют.


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