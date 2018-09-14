Почему не подключают отопление в детской больнице?

Спустя месяц засыпали песком провал на тротуаре в Микрорайоне Бердска
Три атомных ледокола построят на приморской «Звезде»
Катера и лодки обязаны днем включать «фары» в условиях ограниченной видимости
На 3% выросла цена за кубометр газа в Бердске
Льготы для пенсионеров сохранит власть Новосибирской области
Скупают квартиры из-за роста доллара и евро россияне
Умер мужчина на лавочке у крыльца горбольницы Бердска
Лицеисты Экономического лицея встретились в день здоровья на «Метелице» в Бердске
Мэрию по суду обязали утвердить схему теплоснабжения Бердска на 2019 год
Травников поклялся честно работать в должности губернатора Новосибирской области