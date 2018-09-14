Бизнесмена из «списка Титова» арестуют после возвращения в Россию

Вернувшегося в Россию предпринимателя, фигуранта «списка Титова» Сергея Капчука предупредили о том, что 18 сентября его могут арестовать. Бизнесмена вызвали в МВД в Екатеринбурге, где ведут его уголовное дело. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«С утра получаю информацию от источника, заслуживающего доверия: „Арест на 18-е число“», — написал бизнесмен. Он отметил, что днем ранее подписал «две повестки» и «приглашение» к следователю.

В комментарии Ura.ru Капчук, который в данный момент находится под подпиской о невыезде из Москвы, рассказал, что формальной причиной для изменения меры пресечения на арест может оказаться его неявка на следственные действия в Екатеринбург. В повестках на имя Капчука говорится, что 13, 14 и 16 сентября он должен явиться в ГУ МВД по Свердловской области.

«Паспорта нет, справок нет. Лететь не могу. Звоню следователю. Говорит: „Подписывай повестки, ничего не знаю“. Посылаю следователю телеграммы, что паспорта нет, что он сам мне дал подписку о невыезде из Москвы, что мой адвокат — в отъезде», — написал Капчук в фейсбуке.

Капчук — один из фигурантов списка из 16 бизнесменов, который составил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Это перечень предпринимателей, которые, как заявил Титов, скрывались за границей из-за неправомерного уголовного преследования в России. Уполномоченный по правам бизнесменов пообещал провести в Кремле и с правоохранительными органами консультации по каждому фигуранту списка.

Капчук вернулся в страну несколько месяцев назад. В августе следователи МВД по Свердловской области сменили ему меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.

Дело в отношении Капчука — бывшего представителя депутата палаты представителей Свердловской области — завели в 2004 году по подозрению в его причастности к хищению 2 миллиардов рублей из бюджета региона в 1997 году.

В начале сентября РБК сообщал о противостоянии Генпрокуратуры и Следственного комитета по вопросу смены меры пресечения для Капчука: издание выяснило, что соответствующие запросы прокуратура отправляла в СК с июня, а заочный арест и международный розыск в отношении Капчука отменили лишь в августе.

Источник: Дождь