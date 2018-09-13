15 сентября вас ждут в музее по нескольким поводам

В рубрику «Сообщи свои новости» написал

Как интересно провести ближайший выходной, например, субботу 15 сентября? Есть отличное предложение – пойти в музей!

Поводов заглянуть в музейные залы сразу несколько:

Повод первый – «семейный»: в 11:00 часов в зале по ул.Спортивная, 11 состоится первое после летних каникул занятие в музейной Школе родословной. Руководитель школы — председатель Бердского историко-родословного общества Валерий Иванович Кандиков приглашает новых и старых участников продолжить занятия по формированию генеалогического древа своей семьи.

Вход на занятия Школы – свободный.

Повод второй – «праздничный»: в 12:00 часов в большом зале по ул.Спортивная,9 пройдет праздничное открытие выставки «На Бердской земле никому не тесно», рассказывающей о культуре и традициях разных национальностей, проживающих в нашем городе. Разудалые песни казаков, переливающиеся татарские напевы, энергичные немецкие мелодии и струящиеся таджикские песни прозвучат для всех пришедших на музейный многонациональный праздник. Сфотографироваться на память в национальных костюмах, поиграть в национальные игры и стать участником

интерактивной экскурсии-путешествии можно будет и детям, и взрослым. Приятные воспоминания – гарантированы!

Вход – свободный.

Повод третий – «театральный»: в 17:00 часов в Музее «Театр Бирюкова», ул.Кирова, начнется встреча с актером театра «Старый дом» Анатолием Григорьевым. Гамлет, Иудушка Головлев, Лопахин, царь Берендей, Пер Гюнт, Орест, Черт в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», а еще – Мышонок и Петрушка – разброс характеров, сыгранных Григорьевым, огромен. А кто же из героев близок самому Анатолию, и как ему удается перевоплощаться в столь разные образы? Об этом и не только актер, являющийся обладателем театральной премии имени Владлена Бирюкова, расскажет на

встрече.

Стоимость билета – 300 руб.

И, наконец, повод четвертый – «уникальный»: с 10:00 и до 19:00 в арт-зале по ул.Спортивная,11 проходит выставка просветительского проекта РОСИЗО «Место встречи с искусством». 23 картины-репродукции легендарных советских художников 20-40-х годов, созданные по уникальной технологии печати, делающей их неотличимой от оригинала, представлены в зале в натуральную величину. Посещение выставки, экскурсии (с началом в 10:00, 11:00, 12:00, 17:00 и 18:00) и видеолекции для всех желающих – бесплатно.